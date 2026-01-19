Если вы попробуете засолить красную рыбу в домашних условиях – больше никогда не будете покупать такой продукт в магазине. Для простого рецепта понадобятся только соль и сахар. Готовая рыба идеально подойдет для праздничных бутербродов и питательных завтраков.

Простая идея приготовления засоленной красной рыбы на бутерброды опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram.

Ингредиенты:

красную рыбу – 500 г

сахар – 1 ч.л.

соль – 2 ч.л.

соль морская с травами – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Рыбу хорошо помыть и вытереть бумажным полотенцем бумажным.

2. Вынуть косточки.

3. Смешать сахар, соль (пищевую и морскую).

4. Перемешать и высыпать в форму.

5. Сверху выложить рыбу.

6. Натереть со всех сторон солью.

7. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на 12 часов.

8. Затем слить сок, который выделился из рыбы, еще раз промыть и просушить и можно нарезать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: