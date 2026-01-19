Как быстро засолить красную рыбу дома: только сахар и соль
Если вы попробуете засолить красную рыбу в домашних условиях – больше никогда не будете покупать такой продукт в магазине. Для простого рецепта понадобятся только соль и сахар. Готовая рыба идеально подойдет для праздничных бутербродов и питательных завтраков.
Простая идея приготовления засоленной красной рыбы на бутерброды опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- красную рыбу – 500 г
- сахар – 1 ч.л.
- соль – 2 ч.л.
- соль морская с травами – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Рыбу хорошо помыть и вытереть бумажным полотенцем бумажным.
2. Вынуть косточки.
3. Смешать сахар, соль (пищевую и морскую).
4. Перемешать и высыпать в форму.
5. Сверху выложить рыбу.
6. Натереть со всех сторон солью.
7. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник минимум на 12 часов.
8. Затем слить сок, который выделился из рыбы, еще раз промыть и просушить и можно нарезать.
