В летний сезон укроп часто покупают в больших объемах. Его добавляют в супы, салаты, овощные блюда. Но зелень быстро вянет, если не знать, как ее правильно хранить. Замораживание подходит не всем, поэтому стоит обратить внимание на простой метод, который сохраняет свежесть без морозилки.

Редакция FoodOboz расскажет о простом лайфхаке, который поможет долго сохранять кипяток свежим. Зелень будет иметь красивый вид и вкус.

Что нужно сделать

Сначала укроп нужно хорошо промыть холодной водой. Затем обязательно высушить. Можно выложить зелень на кухонное полотенце и оставить на некоторое время. Влага ускоряет порчу, поэтому мокрые веточки хранить не стоит.

Когда укроп полностью высохнет, нужно взять чистую стеклянную банку. Лучше всего, если она будет стерильной. Веточки плотно выкладываются в банку. Сильно давить не нужно, чтобы зелень не поломалась.

Банку нужно закрыть обычной крышкой и поставить в холодильник. В таком виде укроп сохраняет свежесть до 10 дней. Цвет остается ярким, аромат – насыщенным.

Этот способ удобен для тех, кто часто готовит со свежей зеленью. Укроп всегда будет под рукой и не испортится за несколько дней.

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