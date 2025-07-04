Сливы – один из тех фруктов, которые хочется сохранить на зиму, чтобы и в холодное время иметь под рукой вкусную и ароматную основу для компотов, вареников, пирогов или даже просто для перекуса. Но не всем хочется возиться с консервацией: стерилизовать банки, варить сироп. На этот случай существует простой способ сохранить сливы без всякой варки и консервирования.

Редакция FoodOboz расскажет, как удобно сохранить сливы на зиму. Вам не придется тратить на это много времени.

Самый простой способ сохранить сливы на зиму – замораживание

Чтобы получить качественный результат, нужно правильно подготовить сливы. Сначала выберите спелые, но не перезревшие плоды. Они должны быть целые, без вмятин или повреждений. После этого сливы нужно хорошо вымыть под проточной водой, дать им обсохнуть, а затем разрезать пополам и вынуть косточку. При желании можно снять кожуру – это делают тогда, когда планируют использовать сливу для более нежных блюд, например, детских пюре или муссов.

Как легко снять кожуру

Для этого нужно сделать на каждом фрукте небольшой крестообразный надрез возле плодоножки. Опустить сливы в кипящую воду на 30-60 секунд, а затем быстро переложить в холодную воду со льдом. Кожура после этого легко снимается вручную.

Как замораживать сливы

Подготовленные половинки нужно выложить на противень или разделочную доску, застеленную пергаментом или пленкой. Важно, чтобы кусочки не касались друг друга. В таком виде поставьте сливы в морозильную камеру на час – этого достаточно, чтобы они хорошо замерзли и не слиплись в одну массу.

После предварительной заморозки пересыпьте половинки в специальные пакеты для хранения или герметичные контейнеры. По возможности, выжмите лишний воздух – это поможет избежать кристаллов льда и порчи вкуса. В таком виде сливы могут храниться в морозилке до шести месяцев.

А если хотите заморозить целые сливы, просто помойте, высушите плоды и сложите их в морозильные пакеты без какой-либо подготовки. Такой вариант подходит, если вы планируете использовать фрукты в качестве замороженной закуски или позже варить из них компот.

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