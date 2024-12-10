Грецкие орехи – источник жирорастворимых витаминов А, Е, а также витаминов группы В, витамин С, РР, К. Из минералов в них много цинка и йода. Специалисты рекомендуют есть орехи для улучшения работы иммунной системы, эндокринной, щитовидной железы. Стоит отметить, что есть их лучше в сушенном виде, а также готовить из них полезные десерты.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно и где хранить грецкие орехи.

Чаще орехи хранят именно в скорлупе

Считается, что так они так они хранятся дольше. Но, чтобы они сохранились до следующего сезона, нужно их перебрать, обязательно осмотреть скорлупу, чтобы не было трещин.

Где лучше хранить орехи

Переложите орехи в один слой и просушите в помещении или на улице (если сухая погода), в течение нескольких дней. Еще можно прогреть орехи в духовке, чтобы избавиться от лишней влаги, таким образом удастся избежать появления плесени.

А вот хранить орехи в скорлупе лучше всего в картонных коробках и в темном месте, температура в помещении должна быть около +5-15°С.

Где хранить очищенные орехи

Очищенные орехи рекомендуется хранить в герметичных контейнерах или стеклянных тарах. Емкости обязательно должны быть полностью сухими. И поставить баночки лучше в прохладное темное место. В таких условиях очищенные орехи могут храниться до полугода!

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