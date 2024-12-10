Как и где хранить грецкие орехи, чтобы не появилась плесень: полезные советы

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Грецкие орехи

Грецкие орехи – источник жирорастворимых витаминов А, Е, а также витаминов группы В, витамин С, РР, К. Из минералов в них много цинка и йода. Специалисты рекомендуют есть орехи для улучшения работы иммунной системы, эндокринной, щитовидной железы. Стоит отметить, что есть их лучше в сушенном виде, а также готовить из них полезные десерты. 

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Полезные грецкие орехи

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно и где хранить грецкие орехи. 

Как правильно хранить орехи в домашних условиях

Чаще орехи хранят именно в скорлупе

Считается, что так они так они хранятся дольше. Но, чтобы они сохранились до следующего сезона, нужно их перебрать, обязательно осмотреть скорлупу, чтобы не было трещин. 

Как правильно и где хранить орехи

Где лучше хранить орехи 

Переложите орехи в один слой и просушите в помещении или на улице (если сухая погода), в течение нескольких дней. Еще можно прогреть орехи в духовке, чтобы избавиться от лишней влаги, таким образом удастся избежать появления плесени. 

Как правильно сушить орехи

А вот хранить орехи в скорлупе лучше всего в картонных коробках и в темном месте,  температура в помещении должна быть около +5-15°С.

Орехи в скорлупе

Где хранить очищенные орехи 

Очищенные орехи рекомендуется хранить в герметичных контейнерах или стеклянных тарах. Емкости обязательно должны быть полностью сухими. И поставить баночки лучше в прохладное темное место. В таких условиях очищенные орехи могут храниться до полугода! 

Очищенные орехи

Также на OBOZ.UA сообщалось, как сварить мягкий горох всего за 15 минут. 

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