Запеченный картофель – одно из самых вкусных, сытных блюд для обеда, ужина. Еще картофель можно просто сварить в мундире или запечь в духовке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

Картофель крупный 3 шт.

Масло, соль по вкусу

Начинка:

Сливочное масло 40 г( к картофелю)

Ветчина 120-150 г

Квашеный огурец 1-2 шт.

Крем-сыр 2 ст. л.

Майонез 1 ст. л.

Сыр твердый 100-120 г

Зелень по желанию

Способ приготовления:

1. Картофель хорошо вымыть, смазать маслом и посолить. Каждую картофелину плотно заворачиваем в фольгу. Запекать при 200°C 70-90 минут. Если за полтора часа внутри еще твердый – просто накройте сверху фольгой и допеките еще 20 минут.

2. Готовый картофель разрезать пополам, добавить сливочное масло и слегка разрыхлить мякоть ложкой. Добавить ветчину, квашеный огурец, крем-сыр, майонез и зелень. Хорошо перемешать. Посыпать тертым сыром и запекать при 180°C 15-20 минут до аппетитной румяной корочки.

Подавайте картофель горячим, так будет вкуснее!

