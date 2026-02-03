Как из печи: полезный запеченный картофель в мундире с очень вкусной начинкой
Запеченный картофель – одно из самых вкусных, сытных блюд для обеда, ужина. Еще картофель можно просто сварить в мундире или запечь в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- Картофель крупный 3 шт.
- Масло, соль по вкусу
Начинка:
- Сливочное масло 40 г( к картофелю)
- Ветчина 120-150 г
- Квашеный огурец 1-2 шт.
- Крем-сыр 2 ст. л.
- Майонез 1 ст. л.
- Сыр твердый 100-120 г
- Зелень по желанию
Способ приготовления:
1. Картофель хорошо вымыть, смазать маслом и посолить. Каждую картофелину плотно заворачиваем в фольгу. Запекать при 200°C 70-90 минут. Если за полтора часа внутри еще твердый – просто накройте сверху фольгой и допеките еще 20 минут.
2. Готовый картофель разрезать пополам, добавить сливочное масло и слегка разрыхлить мякоть ложкой. Добавить ветчину, квашеный огурец, крем-сыр, майонез и зелень. Хорошо перемешать. Посыпать тертым сыром и запекать при 180°C 15-20 минут до аппетитной румяной корочки.
Подавайте картофель горячим, так будет вкуснее!
