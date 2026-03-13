Запеченный картофель – полезное, сытное и вкусное блюдо. Готовить картофель можно с овощами, мясом, салом, грибами, сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля, с салом и специями.

Ингредиенты:

картофель среднего размера

сало/подчеревина/грудинка

масло, соль, специи к картофелю (или нежный карри, копченая паприка и сухой чеснок)

сметанный соус: сметана, зелень, свежий чеснок, копченая паприка, соль

Способ приготовления:

1. Картофель среднего размера отвариваем 10 мин в кипящей подсоленной воде и охлаждаем.

2. Сало/грудинку/подчеревину – нарезаем небольшими кусочками. Охлажденный картофель нарезаем кружочками и соединяем со специями, маслом и солью.

4. Нанизываем поочередно картофель и сало на шпажки, выкладываем на пергамент, запекаем при 190 С 25 минут.

Подавайте с соусом!

