Как из печи: вкусный запеченный картофель с салом для ужина
Запеченный картофель – полезное, сытное и вкусное блюдо. Готовить картофель можно с овощами, мясом, салом, грибами, сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля, с салом и специями.
Ингредиенты:
- картофель среднего размера
- сало/подчеревина/грудинка
- масло, соль, специи к картофелю (или нежный карри, копченая паприка и сухой чеснок)
- сметанный соус: сметана, зелень, свежий чеснок, копченая паприка, соль
Способ приготовления:
1. Картофель среднего размера отвариваем 10 мин в кипящей подсоленной воде и охлаждаем.
2. Сало/грудинку/подчеревину – нарезаем небольшими кусочками. Охлажденный картофель нарезаем кружочками и соединяем со специями, маслом и солью.
4. Нанизываем поочередно картофель и сало на шпажки, выкладываем на пергамент, запекаем при 190 С 25 минут.
Подавайте с соусом!
