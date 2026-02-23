Все рецепты
Как из печи: вкусный запеченный картофель в кожуре с крабовой начинкой
Картофель – идеальный овощ для запекания, а также пюре, салатов, супов. Еще именно из картофеля можно готовить сытные зразы, запеканки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытной запеченной картошки с крабовой начинкой.
Крабовая начинка:
- крабовые палочки 250 г
- твердый сыр 100 г
- чеснок 1 зуб.
- майонез домашний
Ветчина-сыр:
- ветчина 200 г
- сыр 100г
- огурцы маринованные 2 шт.
- майонез домашний в
Способ приготовления:
1. Картофель помойте, наколите вилкой, полейте маслом и добавьте специи. Заверните в фольгу и запекайте.
2. Разрезаем готовый картофель, добавляем кусочек масла, твердый сыр и перемешиваем, сверху выкладываем любимую начинку из крабовых палочек или ветчины и подавайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: