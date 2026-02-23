Как из печи: вкусный запеченный картофель в кожуре с крабовой начинкой

Картофель – идеальный овощ для запекания, а также пюре, салатов, супов. Еще именно из картофеля можно готовить сытные зразы, запеканки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытной запеченной картошки с крабовой начинкой. 

Крабовая начинка:

  • крабовые палочки 250 г
  • твердый сыр 100 г
  • чеснок 1 зуб. 
  • майонез домашний 

Ветчина-сыр:

  • ветчина 200 г
  • сыр 100г
  • огурцы маринованные 2 шт.
  • майонез домашний в

Способ приготовления: 

1. Картофель помойте, наколите вилкой, полейте маслом и добавьте специи. Заверните в фольгу и запекайте.

2. Разрезаем готовый картофель, добавляем кусочек масла, твердый сыр и перемешиваем, сверху выкладываем любимую начинку из крабовых палочек или ветчины и подавайте.

