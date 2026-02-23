Картофель – идеальный овощ для запекания, а также пюре, салатов, супов. Еще именно из картофеля можно готовить сытные зразы, запеканки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытной запеченной картошки с крабовой начинкой.

Крабовая начинка:

крабовые палочки 250 г

твердый сыр 100 г

чеснок 1 зуб.

майонез домашний

Ветчина-сыр:

ветчина 200 г

сыр 100г

огурцы маринованные 2 шт.

майонез домашний в

Способ приготовления:

1. Картофель помойте, наколите вилкой, полейте маслом и добавьте специи. Заверните в фольгу и запекайте.

2. Разрезаем готовый картофель, добавляем кусочек масла, твердый сыр и перемешиваем, сверху выкладываем любимую начинку из крабовых палочек или ветчины и подавайте.

