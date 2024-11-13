Вскоре наступит конец декабря и за праздничным столом соберется много самых родных людей для того, чтобы встретить Новый год и просто провести время. Этот праздник принято считать одним из самых главных в году, а значит, к его подготовке хозяйки относятся по-особому.

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Важно не только качество и вкус блюд, которые будут подаваться на стол, но и общий вид пира. Очень важно, чтобы сервировка праздничного стола была просто на самом высоком уровне. Блогер с ником atacadomesaposta в Instagram показала, как оригинально и красиво можно сложить салфетки, подаваемые к новогоднему столу.

Как красиво сложить салфетку?

1.Для этого понадобится большая салфетка квадратной формы. Выкладываем ее на стол острым углом свободного края вниз.

2. Отделяем один слой салфетки и заворачиваем ее вверх, не доходя 1 см до края салфетки. То же повторяем и со всеми остальными слоями салфетки.

3. Переворачиваем салфетку другой стороной и заворачиваем внутрь два противоположных края.

4. Снова переворачиваем салфетку так, чтобы острый край оказался сверху.

5. Каждый свободный острый край заворачиваем в кармашки.

6. Выкладываем салфетку на тарелку.

7. В самый широкий карман, находящийся снизу, укладываем палочку корицы.

8. Сверху выкладываем печенье в форме звездочки.

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