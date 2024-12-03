Как легко очистить стекло духовки без химии: бюджетный лайфхак

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Как легко очистить стекло духовки без химии: бюджетный лайфхак

Готовя основное блюдо или десерт в духовке, каждая хозяйка пытается не запачкать стекло, ведь потом придется потратить очень много времени на уборку. Даже при наличии мощнейшей химии хозяйки прилагают немало усилий, чтобы довести стекло до чистоты.

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Но сейчас это больше не проблема. Блогер Арина Денисенко в Instagram рассказала отличный метод очистки стекла духового шкафа. Для него не нужно использовать всевозможные химические средства, а сам метод оказался максимально бюджетным.

Как легко очистить стекло духовки без химии: бюджетный лайфхак

Как очистить стекло духовки

1. Лимон разрезаем пополам и выжимаем сок непосредственно на стекло духового шкафа.

Как легко очистить стекло духовки без химии: бюджетный лайфхак

2. Добавляем в сок лимона соль и соду.

3. Используя остатки лимона, втираем смесь в стекло.

Как легко очистить стекло духовки без химии: бюджетный лайфхак

4. Если на стекле есть устаревшие пятна – оставьте смесь на 5-10 минут.

5. Из фольги формируем небольшие шарики и используем их для чистки стекла вместо половинки лимона.

Как легко очистить стекло духовки без химии: бюджетный лайфхак

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