Помело – это фрукт семейства цитрусовых, поражающий не только своим интересным вкусом, но и гигантскими размерами. Иногда вес этого фрукта достигает 10 килограммов, а его серединка гораздо слаще, чем у других представителей этой семьи. Она имеет насыщенный вкус с легкой горчинкой.

Видео дня

Помело принято есть сырым, добавлять в салаты, или выжимать из него соки. В Китае помело дарят друг другу на Новый год как символ богатства и будущего процветания. Есть у этого фрукта и существенный недостаток, заключающийся в тяжелом очищении кожуры. Но благодаря методу, представленному на YouTube-канале "Смачно", это больше не проблема. Как легко почистить помело менее чем через минуту, читайте ниже.

Как почистить помело

1. Срезаем и снимаем верхнюю часть кожуры, не повредив фрукт.

2. Делаем надрезы по всей площади плода, начиная с верхней части и двигаясь вниз.

3. В каждый надрез вставляем пальцы и снимаем шкурку вместе с белой частью.

4. Снимаем лишнюю белую часть из уже очищенного фрукта.

5. Разделяем фрукт на части и используем по назначению.

На OBOZ.UA есть много рецептов с использованием лимона: