Как легко почистить помело: лайфхак, который займет не больше минуты
Помело – это фрукт семейства цитрусовых, поражающий не только своим интересным вкусом, но и гигантскими размерами. Иногда вес этого фрукта достигает 10 килограммов, а его серединка гораздо слаще, чем у других представителей этой семьи. Она имеет насыщенный вкус с легкой горчинкой.
Помело принято есть сырым, добавлять в салаты, или выжимать из него соки. В Китае помело дарят друг другу на Новый год как символ богатства и будущего процветания. Есть у этого фрукта и существенный недостаток, заключающийся в тяжелом очищении кожуры. Но благодаря методу, представленному на YouTube-канале "Смачно", это больше не проблема. Как легко почистить помело менее чем через минуту, читайте ниже.
Как почистить помело
1. Срезаем и снимаем верхнюю часть кожуры, не повредив фрукт.
2. Делаем надрезы по всей площади плода, начиная с верхней части и двигаясь вниз.
3. В каждый надрез вставляем пальцы и снимаем шкурку вместе с белой частью.
4. Снимаем лишнюю белую часть из уже очищенного фрукта.
5. Разделяем фрукт на части и используем по назначению.
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