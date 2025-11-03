Как небанально засолить красную рыбу: рецепт со свеклой и апельсиновым соком
Красную рыбу часто подают на праздники, но обычный способ засолки уже не вызывает особого интереса. Чтобы сделать ее вкус более интересным, можно добавить свеклу и апельсиновый сок. Рыба приобретает красивый цвет и легкий цитрусовый аромат, а готовится без лишних усилий. Такой рецепт подойдет и для праздничного стола, и для повседневных блюд.
Как вкусно замариновать лосось со свеклой рассказала фудблогер thefoodhub.by ilona в Instagram.
Ингредиенты:
- лосось (филе) – 500 г
- свекла вареная – 1 шт.
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
- кленовый сироп – 1 ст.л.
- апельсиновый сок из половины апельсина
Способ приготовления:
1. Сначала подготовьте маринад. Свеклу натрите на мелкой терке. Добавьте к ней кленовый сироп, апельсиновый сок, соль и сахар.
2. Перемешайте до однородной массы – она должна быть влажная и густоватая.
3. Филе лосося положите в пакет или заверните в пищевую пленку.
4. Равномерно распределите свекольный маринад по всей поверхности рыбы.
5. Плотно заверните, чтобы смесь хорошо прилегала. Поставьте в холодильник на 12-24 часа. Чем дольше маринуется рыба, тем выразительнее будет вкус и цвет.
6. После маринования достаньте филе, аккуратно снимите лишний маринад и промокните салфеткой. Нарезайте тонкими ломтиками. Рыбу можно подавать на брускеттах, в салатах или как отдельную закуску.
