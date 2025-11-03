Красную рыбу часто подают на праздники, но обычный способ засолки уже не вызывает особого интереса. Чтобы сделать ее вкус более интересным, можно добавить свеклу и апельсиновый сок. Рыба приобретает красивый цвет и легкий цитрусовый аромат, а готовится без лишних усилий. Такой рецепт подойдет и для праздничного стола, и для повседневных блюд.

Как вкусно замариновать лосось со свеклой рассказала фудблогер thefoodhub.by ilona в Instagram.

Ингредиенты:

лосось (филе) – 500 г

свекла вареная – 1 шт.

соль – 1 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

кленовый сироп – 1 ст.л.

апельсиновый сок из половины апельсина

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте маринад. Свеклу натрите на мелкой терке. Добавьте к ней кленовый сироп, апельсиновый сок, соль и сахар.

2. Перемешайте до однородной массы – она должна быть влажная и густоватая.

3. Филе лосося положите в пакет или заверните в пищевую пленку.

4. Равномерно распределите свекольный маринад по всей поверхности рыбы.

5. Плотно заверните, чтобы смесь хорошо прилегала. Поставьте в холодильник на 12-24 часа. Чем дольше маринуется рыба, тем выразительнее будет вкус и цвет.

6. После маринования достаньте филе, аккуратно снимите лишний маринад и промокните салфеткой. Нарезайте тонкими ломтиками. Рыбу можно подавать на брускеттах, в салатах или как отдельную закуску.

