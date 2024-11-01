Гречка – очень ценный и вкусный продукт, который можно варить, а также просто запаривать кипятком и готовить с кефиром. Еще из нее можно приготовить гречаники, суп, каши, салаты, боулы.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки с квашеной капустой, жареными грибами и специями.

Ингредиенты:

Масло растительное – 2-3 ст.л

Половина небольшой луковицы

Шампиньоны – 250 г (100 г для гречки и 150 для подачи)

Квашеная капуста – 100 г

Гречка – 100 г

Бульон или кипяток – 400 г

Сливки – 200 г

Чеснок – половина головки

Способ приготовления:

1. Лук мелко порежьте. Прямо в кастрюле обжариваем лук в растительном масле до размягчения, добавляем 100 г нарезанных шампиньонов и квашеную капусту, протушите на среднем огне, чтобы лишняя жидкость испарилась.

2. Добавьте промытую гречку, залейте бульоном и на том же среднем огне улетучиваем жидкость.

3. Влейте сливки, добавьте измельченный чеснок и доведите до желаемой консистенции. Добавьте соль, перец.

4. Остальные грибы обжарьте на сковороде, посыпьте любимыми специями для вкуса.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: