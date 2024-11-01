Как необычно приготовить полезную гречку: вкус удивит всех
Гречка – очень ценный и вкусный продукт, который можно варить, а также просто запаривать кипятком и готовить с кефиром. Еще из нее можно приготовить гречаники, суп, каши, салаты, боулы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки с квашеной капустой, жареными грибами и специями.
Ингредиенты:
- Масло растительное – 2-3 ст.л
- Половина небольшой луковицы
- Шампиньоны – 250 г (100 г для гречки и 150 для подачи)
- Квашеная капуста – 100 г
- Гречка – 100 г
- Бульон или кипяток – 400 г
- Сливки – 200 г
- Чеснок – половина головки
Способ приготовления:
1. Лук мелко порежьте. Прямо в кастрюле обжариваем лук в растительном масле до размягчения, добавляем 100 г нарезанных шампиньонов и квашеную капусту, протушите на среднем огне, чтобы лишняя жидкость испарилась.
2. Добавьте промытую гречку, залейте бульоном и на том же среднем огне улетучиваем жидкость.
3. Влейте сливки, добавьте измельченный чеснок и доведите до желаемой консистенции. Добавьте соль, перец.
4. Остальные грибы обжарьте на сковороде, посыпьте любимыми специями для вкуса.
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