Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Как оригинально запечь картофель с вкусной начинкой: самый простой рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
984
Рецепт картофеля

Картофель – самый простой и при этом вкусный овощ, который может быть основой первых, вторых блюд, а также салатов, закусок. Еще картофель можно просто вкусно пожарить, сварить, запечь с овощами.

Как оригинально запечь картофель с вкусной начинкой: самый простой рецепт сытного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки с вкусной начинкой из ветчины.

Как оригинально запечь картофель с вкусной начинкой: самый простой рецепт сытного блюда

Ингредиенты:

  • 2 кг крупного картофеля
  • масло для жарки

Начинка:

  • 1 кг ветчины
  • 1 луковица
  • 500 г шампиньонов
  • 200 г сливочного сыра
  • соль, перец
  • сушеный чеснок
  • 200 г моцареллы

Способ приготовления:

1. Очищенный картофель разрезать пополам, из каждой половинки забрать сердцевину, формируя лодочку. Картофельные лодочки обжарить в горячем масле до румяности.

Как оригинально запечь картофель с вкусной начинкой: самый простой рецепт сытного блюда

2. Ветчину смолоть в фарш, нарезанный на кубики лук обжарить на масле, добавить фарш, тушить до готовности. Грибы нарезать на кубики и также обжарить до готовности. Объединить фарш с грибами, добавить сливочный сыр, специи.

Как оригинально запечь картофель с вкусной начинкой: самый простой рецепт сытного блюда

3. Вымешать и наполнить начинкой лодочки, переложить на противень, застеленный пергаментом. Сверху посыпать натертой моцареллой и запекать при температуре 180 градусов 25 минут.

Как оригинально запечь картофель с вкусной начинкой: самый простой рецепт сытного блюда

Подавайте в горячем виде, так будет вкуснее!

Как оригинально запечь картофель с вкусной начинкой: самый простой рецепт сытного блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты