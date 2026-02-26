Как оригинально запечь картофель с вкусной начинкой: самый простой рецепт сытного блюда
Картофель – самый простой и при этом вкусный овощ, который может быть основой первых, вторых блюд, а также салатов, закусок. Еще картофель можно просто вкусно пожарить, сварить, запечь с овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки с вкусной начинкой из ветчины.
Ингредиенты:
- 2 кг крупного картофеля
- масло для жарки
Начинка:
- 1 кг ветчины
- 1 луковица
- 500 г шампиньонов
- 200 г сливочного сыра
- соль, перец
- сушеный чеснок
- 200 г моцареллы
Способ приготовления:
1. Очищенный картофель разрезать пополам, из каждой половинки забрать сердцевину, формируя лодочку. Картофельные лодочки обжарить в горячем масле до румяности.
2. Ветчину смолоть в фарш, нарезанный на кубики лук обжарить на масле, добавить фарш, тушить до готовности. Грибы нарезать на кубики и также обжарить до готовности. Объединить фарш с грибами, добавить сливочный сыр, специи.
3. Вымешать и наполнить начинкой лодочки, переложить на противень, застеленный пергаментом. Сверху посыпать натертой моцареллой и запекать при температуре 180 градусов 25 минут.
Подавайте в горячем виде, так будет вкуснее!
