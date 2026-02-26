Картофель – самый простой и при этом вкусный овощ, который может быть основой первых, вторых блюд, а также салатов, закусок. Еще картофель можно просто вкусно пожарить, сварить, запечь с овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки с вкусной начинкой из ветчины.

Ингредиенты:

2 кг крупного картофеля

масло для жарки

Начинка:

1 кг ветчины

1 луковица

500 г шампиньонов

200 г сливочного сыра

соль, перец

сушеный чеснок

200 г моцареллы

Способ приготовления:

1. Очищенный картофель разрезать пополам, из каждой половинки забрать сердцевину, формируя лодочку. Картофельные лодочки обжарить в горячем масле до румяности.

2. Ветчину смолоть в фарш, нарезанный на кубики лук обжарить на масле, добавить фарш, тушить до готовности. Грибы нарезать на кубики и также обжарить до готовности. Объединить фарш с грибами, добавить сливочный сыр, специи.

3. Вымешать и наполнить начинкой лодочки, переложить на противень, застеленный пергаментом. Сверху посыпать натертой моцареллой и запекать при температуре 180 градусов 25 минут.

Подавайте в горячем виде, так будет вкуснее!

