Для очистки посуды от застарелого жира и стойкого нагара существует проверенный временем метод, не требующий использования агрессивной бытовой химии.

Редакция FoodOboz делится эффективным способом. Для этого вам понадобится всего несколько простых ингредиентов.

Ингредиенты для очищающего раствора:

кусок хозяйственного мыла (72%);

5 литров воды;

1 стакан соды;

1 флакон силикатного клея.

Пошаговая инструкция по очистке:

Натрите хозяйственное мыло на терке. Растворите мыльную стружку, соду и силикатный клей в воде. Доведите смесь до кипения, постоянно помешивая. Полностью погрузите сковороду в полученный раствор. Кипятите посуду на слабом огне от 40 минут до одного часа. Если загрязнение очень сильное, время кипячения можно увеличить до 2-3 часов. Оставьте посуду остывать прямо в растворе, после чего очистите поверхность с помощью губки или щетки.

Как действует это средство:

Бытовое мыло благодаря высокому содержанию щелочи эффективно расщепляет жир и загрязнения.

благодаря высокому содержанию щелочи эффективно расщепляет жир и загрязнения. Сода выступает в роли абразива и усиливает очищающий эффект раствора.

выступает в роли абразива и усиливает очищающий эффект раствора. Силикатный клей связывает нагар и препятствует его повторному оседанию на поверхности.

По завершении процедуры посуду необходимо обязательно помыть обычным моющим средством и прожарить с добавлением растительного масла.

Важное предупреждение: этот метод подходит исключительно для чугунной, стальной и эмалированной посуды. Чистить таким способом сковороды с тефлоновым или керамическим покрытием категорически запрещено.

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