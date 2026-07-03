Как отмыть сковороду от нагара за копейки: советский метод, который работает лучше, чем химия
2 минуты
135
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Для очистки посуды от застарелого жира и стойкого нагара существует проверенный временем метод, не требующий использования агрессивной бытовой химии.
Редакция FoodOboz делится эффективным способом. Для этого вам понадобится всего несколько простых ингредиентов.
Ингредиенты для очищающего раствора:
- кусок хозяйственного мыла (72%);
- 5 литров воды;
- 1 стакан соды;
- 1 флакон силикатного клея.
Пошаговая инструкция по очистке:
- Натрите хозяйственное мыло на терке.
- Растворите мыльную стружку, соду и силикатный клей в воде.
- Доведите смесь до кипения, постоянно помешивая.
- Полностью погрузите сковороду в полученный раствор. Кипятите посуду на слабом огне от 40 минут до одного часа. Если загрязнение очень сильное, время кипячения можно увеличить до 2-3 часов.
- Оставьте посуду остывать прямо в растворе, после чего очистите поверхность с помощью губки или щетки.
Как действует это средство:
- Бытовое мыло благодаря высокому содержанию щелочи эффективно расщепляет жир и загрязнения.
- Сода выступает в роли абразива и усиливает очищающий эффект раствора.
- Силикатный клей связывает нагар и препятствует его повторному оседанию на поверхности.
По завершении процедуры посуду необходимо обязательно помыть обычным моющим средством и прожарить с добавлением растительного масла.
Важное предупреждение: этот метод подходит исключительно для чугунной, стальной и эмалированной посуды. Чистить таким способом сковороды с тефлоновым или керамическим покрытием категорически запрещено.
Ранее OBOZ.UA сообщал о том, как отмыть старый жир с ручек плиты