Как отмыть сковороду от нагара за копейки: советский метод, который работает лучше, чем химия

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
135
Как отмыть сковороду от нагара за копейки: советский метод, который работает лучше, чем химия
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Для очистки посуды от застарелого жира и стойкого нагара существует проверенный временем метод, не требующий использования агрессивной бытовой химии.

Редакция FoodOboz делится эффективным способом. Для этого вам понадобится всего несколько простых ингредиентов.

Как отмыть сковороду от нагара за копейки: советский метод, который работает лучше, чем химия

Ингредиенты для очищающего раствора:

  • кусок хозяйственного мыла (72%);
  • 5 литров воды;
  • 1 стакан соды;
  • 1 флакон силикатного клея.

Пошаговая инструкция по очистке:

Как отмыть сковороду от нагара за копейки: советский метод, который работает лучше, чем химия
  1. Натрите хозяйственное мыло на терке.
  2. Растворите мыльную стружку, соду и силикатный клей в воде.
  3. Доведите смесь до кипения, постоянно помешивая.
  4. Полностью погрузите сковороду в полученный раствор. Кипятите посуду на слабом огне от 40 минут до одного часа. Если загрязнение очень сильное, время кипячения можно увеличить до 2-3 часов.
  5. Оставьте посуду остывать прямо в растворе, после чего очистите поверхность с помощью губки или щетки.

Как действует это средство:

Как отмыть сковороду от нагара за копейки: советский метод, который работает лучше, чем химия
  • Бытовое мыло благодаря высокому содержанию щелочи эффективно расщепляет жир и загрязнения.
  • Сода выступает в роли абразива и усиливает очищающий эффект раствора.
  • Силикатный клей связывает нагар и препятствует его повторному оседанию на поверхности.

По завершении процедуры посуду необходимо обязательно помыть обычным моющим средством и прожарить с добавлением растительного масла.

Как отмыть сковороду от нагара за копейки: советский метод, который работает лучше, чем химия

Важное предупреждение: этот метод подходит исключительно для чугунной, стальной и эмалированной посуды. Чистить таким способом сковороды с тефлоновым или керамическим покрытием категорически запрещено.

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