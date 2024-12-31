А вы знали, что авокадо – это фрукт? Да, да, именно фрукт, хотя из-за его нейтральных вкусовых свойств он чаще всего используется для приготовления основных блюд и завтраков.

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Кроме этого, авокадо часто выступает в роли украшения к блюду, ведь выглядит хорошо, что делает его совершенным. Как правильно почистить и красиво подать авокадо на стол, в Instagram рассказал фудблогер с ником andreyoungchef.

Как почистить авокадо

1. Разрезаем фрукт пополам и освобождаем его от косточки.

2. Снимаем кожуру руками.

3. Нарезаем тоненькими слайсами.

4. Руками придаем слайсам авокадо форму розы, заворачивая их внутрь.

5. Поливаем оливковым маслом, добавляем соль, перец и украшаем кунжутом.

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