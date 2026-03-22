Как покрасить яйца куркумой: идея декора на Пасху
Окрашивание яиц – одна из главных пасхальных традиций, которая ежегодно приобретает новые креативные формы. Кроме классических красителей, все большую популярность приобретают натуральные способы. Один из самых эффектных вариантов – окрашивания куркумой. Она придает яйцам насыщенный желтый оттенок и выглядит очень празднично.
Идея крашенок в куркуме опубликована на странице фудблогера viktoriya teryaeva в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 8-10 шт.
- куркума – 2 ст.л.
- уксус – 2 ст.л.
- вода – 1 л
- листы потали или сусального золота – по желанию
- яичный белок – 1 шт.
Как покрасить яйца:
1. Сначала хорошо вымойте яйца.
2. Выложите их в кастрюлю, залейте водой, добавьте куркуму и уксус.
3. Доведите до кипения и варите примерно 5-7 минут.
4. После этого оставьте яйца в красящем растворе еще на 40-60 минут – так цвет станет более насыщенным.
5. Достаньте яйца и выложите на салфетку, чтобы они полностью остыли и подсохли.
6. Чтобы придать яйцам праздничный вид, используйте поталь или сусальное золото. Для этого слегка смажьте перчатку яичным белком, возьмите лист потали и осторожно прижимайте яйцо, прокручивая его в руке.
7. Золото равномерно закрепится на поверхности, создавая эффект дорогого декора.
