Окрашивание яиц – одна из главных пасхальных традиций, которая ежегодно приобретает новые креативные формы. Кроме классических красителей, все большую популярность приобретают натуральные способы. Один из самых эффектных вариантов – окрашивания куркумой. Она придает яйцам насыщенный желтый оттенок и выглядит очень празднично.

Идея крашенок в куркуме опубликована на странице фудблогера viktoriya teryaeva в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 8-10 шт.

куркума – 2 ст.л.

уксус – 2 ст.л.

вода – 1 л

листы потали или сусального золота – по желанию

яичный белок – 1 шт.

Как покрасить яйца:

1. Сначала хорошо вымойте яйца.

2. Выложите их в кастрюлю, залейте водой, добавьте куркуму и уксус.

3. Доведите до кипения и варите примерно 5-7 минут.

4. После этого оставьте яйца в красящем растворе еще на 40-60 минут – так цвет станет более насыщенным.

5. Достаньте яйца и выложите на салфетку, чтобы они полностью остыли и подсохли.

6. Чтобы придать яйцам праздничный вид, используйте поталь или сусальное золото. Для этого слегка смажьте перчатку яичным белком, возьмите лист потали и осторожно прижимайте яйцо, прокручивая его в руке.

7. Золото равномерно закрепится на поверхности, создавая эффект дорогого декора.

