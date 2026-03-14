Для того, чтобы сделать красивые крашенки на Пасху, лучше всего использовать натуральные красители. Они бюджетный, дают стойкий результат. Например, для того, чтобы получился красивый голубой цвет, можно использовать капусту.

Как покрасить яйца на Пасху в синий цвет рассказала фудблогерка nelly.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

синяя капуста – 1/2 шт.

вода – 2 л

соль – 1 ст.л.

уксус – 2 ст.л.

яйца – сколько нужно

Способ приготовления:

1. Берем кастрюлю, которую не жалко использовать для покраски.

2. На дно выкладываем нарезанную синюю капусту.

3. Сверху положить яйца.

4. Накрыть их еще одним слоем капусты.

5. Добавить соль и уксус.

6. Залить водой и довести до кипения.

7. После закипания варить примерно 5-7 минут.

8. Оставить яйца в этой смеси до полного остывания (лучше на несколько часов или на ночь).

9. Когда яйца высохнут, натереть их небольшим количеством масла для красивого блеска.

