Как пожарить хрустящую картошку с корочкой: понадобится один неожиданный ингредиент

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Жареный картофель – блюдо, которое трудно испортить, но еще сложнее сделать идеально хрустящим. Чтобы получить аппетитную корочку и нежную серединку, не нужно никаких сложных техник – только один простой ингредиент, который есть на каждой кухне. Немного муки сделает картофель румяным, хрустящим и ароматным, как в ресторане.

О том, как пожарить хрустящую картошку на сковородке, рассказала фудблогер ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 5-6 шт.
  • масло – 3-4 ст.л.
  • мука – 1-2 ст.л.
  • лук – 1 шт.
  • соль – по вкусу
  • чеснок – 1 зубчик
  • зелень – для подачи

Способ приготовления:

1. На разогретую сковороду налейте масло, добавьте муку и быстро перемешайте, чтобы не было комочков.

2. Выложите нарезанный соломкой картофель одним слоем и жарьте 3-4 минуты без перемешивания, чтобы образовалась корочка.

3. Затем осторожно переверните и продолжайте жарить, иногда помешивая.

4. Добавьте лук, посолите, накройте крышкой и доведите до готовности.

5. В конце добавьте измельченный чеснок, перемешайте и подавайте с зеленью.

