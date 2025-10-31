Жареный картофель – блюдо, которое трудно испортить, но еще сложнее сделать идеально хрустящим. Чтобы получить аппетитную корочку и нежную серединку, не нужно никаких сложных техник – только один простой ингредиент, который есть на каждой кухне. Немного муки сделает картофель румяным, хрустящим и ароматным, как в ресторане.

О том, как пожарить хрустящую картошку на сковородке, рассказала фудблогер ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 5-6 шт.

масло – 3-4 ст.л.

мука – 1-2 ст.л.

лук – 1 шт.

соль – по вкусу

чеснок – 1 зубчик

зелень – для подачи

Способ приготовления:

1. На разогретую сковороду налейте масло, добавьте муку и быстро перемешайте, чтобы не было комочков.

2. Выложите нарезанный соломкой картофель одним слоем и жарьте 3-4 минуты без перемешивания, чтобы образовалась корочка.

3. Затем осторожно переверните и продолжайте жарить, иногда помешивая.

4. Добавьте лук, посолите, накройте крышкой и доведите до готовности.

5. В конце добавьте измельченный чеснок, перемешайте и подавайте с зеленью.

