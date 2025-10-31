Как пожарить хрустящую картошку с корочкой: понадобится один неожиданный ингредиент
Жареный картофель – блюдо, которое трудно испортить, но еще сложнее сделать идеально хрустящим. Чтобы получить аппетитную корочку и нежную серединку, не нужно никаких сложных техник – только один простой ингредиент, который есть на каждой кухне. Немного муки сделает картофель румяным, хрустящим и ароматным, как в ресторане.
О том, как пожарить хрустящую картошку на сковородке, рассказала фудблогер ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 5-6 шт.
- масло – 3-4 ст.л.
- мука – 1-2 ст.л.
- лук – 1 шт.
- соль – по вкусу
- чеснок – 1 зубчик
- зелень – для подачи
Способ приготовления:
1. На разогретую сковороду налейте масло, добавьте муку и быстро перемешайте, чтобы не было комочков.
2. Выложите нарезанный соломкой картофель одним слоем и жарьте 3-4 минуты без перемешивания, чтобы образовалась корочка.
3. Затем осторожно переверните и продолжайте жарить, иногда помешивая.
4. Добавьте лук, посолите, накройте крышкой и доведите до готовности.
5. В конце добавьте измельченный чеснок, перемешайте и подавайте с зеленью.
