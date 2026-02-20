Жареный картофель часто получается слишком жирным или мягким вместо румяного. Причина обычно не в рецепте, а в мелких ошибках во время приготовления. Есть простой подход, который помогает получить хрустящую корочку даже с минимальным количеством масла. Для этого достаточно правильно подготовить картофель и не спешить на сковородке.

Редакция FoodOboz расскажет, что поможет приготовить действительно хрустящий и аппетитный жареный картофель.

Главная ошибка при жарке картофеля

Чаще всего при жарке используют слишком много масла, надеясь получить румяную корочку. На самом деле избыток жира только мешает: картофель начинает тушиться, впитывает масло и теряет хрусткость.

Чтобы блюдо получилось удачным, важно не количество масла, а правильная подготовка ломтиков и температура сковородки. Именно эти факторы формируют аппетитную золотистую поверхность.

Предварительная подготовка – шаг, который меняет все

Перед жаркой нужно обязательно убрать лишний крахмал с поверхности картофеля. Именно он заставляет кусочки слипаться и превращает их в мягкую массу.

Что сделать

1. Нарезанный картофель тщательно промойте холодной водой. Воду следует менять несколько раз — она должна стать почти прозрачной.

2. После мытья картофель нужно хорошо высушить бумажным или кухонным полотенцем. Влага на поверхности мешает образованию корочки.

Эти два простых шага заметно улучшают текстуру готового блюда.

Как правильно жарить картофель на сковороде

1. Хорошо разогретая сковородка Сначала разогрейте сухую сковородку, и только потом добавляйте масло. Для средней сковородки достаточно примерно 1 столовой ложки.

2. выкладывайте в один слой. картофель не должен лежать горкой. Если кусочки перекрывают друг друга, они начнут париться. Лучше жарить небольшими порциями.

3. После выкладывания дайте картофелю спокойно подрумяниться снизу. Переворачивать стоит лишь тогда, когда уже появилась золотистая корочка.

Прием для мягкой серединки и хрустящей корочки

После первого переворачивания можно на короткое время накрыть сковородку крышкой – примерно на 2-3 минуты. Пар поможет картофелю стать мягким внутри.

Затем крышку нужно снять и дожарить блюдо на открытой сковородке. Так поверхность снова подсушится и станет хрустящей.

