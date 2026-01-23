Жареное мясо часто ассоциируется с жиром, брызгами масла и сложной уборкой после приготовления. В то же время получить сочный результат можно значительно проще. Существует кухонный прием, который давно используют профессионалы и который легко повторить дома без специального оборудования.

Редакция FoodOboz расскажет, как легко пожарить мясо без лишнего жира на сковородке.

Как пожарить мясо без лишнего жира

Чтобы мясо хорошо поджарилось, осталось сочным и не впитывало лишний жир, совсем не обязательно добавлять масло на сковородку. Достаточно воспользоваться обычной пергаментной бумагой для выпечки. Именно она помогает контролировать температуру и сохранять естественный сок мяса. Такой способ подходит для ежедневной готовки, когда хочется быстро приготовить мясное блюдо без сложных манипуляций и грязи на кухне.

Почему пергамент работает во время жарки

Пергамент создает тонкий защитный слой между мясом и разогретой поверхностью сковороды. Благодаря этому кусок прогревается равномерно и не пригорает. В первые минуты приготовления под бумагой удерживается тепло, которое "запечатывает" соки внутри мяса.

В результате мясо не пересушивается, не теряет структуру и не начинает тушиться в собственном соку. При этом сковородка остается чистой – без нагара и остатков жира.

Как правильно жарить мясо в пергаменте

Для приготовления подойдут как порционные куски, так и целые стейки. Мясо нужно посолить и добавить специи по вкусу. Каждый кусок следует завернуть в лист плотного пергамента, оставив немного пространства внутри. Это важно для равномерного прогревания. Завернутое мясо выкладывают на сухую, хорошо разогретую сковородку. Жарить нужно на среднем огне, периодически переворачивая свертки.

За несколько минут до готовности пергамент можно осторожно развернуть, чтобы мясо подрумянилось и получило аппетитную корочку.

Преимущества этого способа

Такой лайфхак подходит для курятины, индейки, свинины и говядины. Он позволяет уменьшить количество жира в блюде, избежать запаха гари и значительно упростить уборку после готовки.

Главное – использовать качественный пергамент и не превышать температуру. В результате получается сочное, хорошо поджаренное мясо без масла и без лишних усилий на кухне.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: