Жареная рыба – вкусное и быстрое блюдо, но именно из-за запаха ее часто готовят реже, чем хотелось бы. Аромат легко въедается в шторы, мебель и одежду, даже если открыть окно. Оказывается, этой проблемы можно избежать без сложных приемов и дорогих средств. Достаточно одного доступного продукта, который есть почти на каждой кухне.

Редакция FoodOboz расскажет, как пожарить рыбу, чтобы не было резкого и неприятного запаха.

Почему во время жарки рыбы появляется резкий запах во время жарки рыбы

При нагревании рыбного жира высвобождаются летучие соединения, которые быстро распространяются по помещению. Именно они создают тот характерный аромат, который многим кажется слишком резким. Даже качественная вытяжка не всегда справляется с этой задачей, поэтому запах может задерживаться надолго.

Из-за этого многие хозяйки отказываются от жарки рыбы дома, выбирая запекание или варку.

Простой лайфхак, который нейтрализует запах

Чтобы жарить рыбу без неприятного аромата, перед приготовлением стоит использовать обычный лимон. Достаточно положить на разогретую сковородку один-два толстых ломтика цитруса еще до того, как выкладывать рыбу.

Лимон начинает шипеть и выделять эфирные масла, которые частично нейтрализуют запах рыбного жира. Кислота работает как природный ароматизатор и делает воздух на кухне значительно свежее.

Как правильно применить этот способ

На сковородку наливают масло и хорошо его разогревают. После этого выкладывают ломтики лимона и дают им прогреться несколько секунд. Для усиления эффекта лимон можно слегка прижать лопаткой.

Когда аромат цитруса станет отчетливым, лимон убирают со сковородки и сразу выкладывают рыбу. В процессе жарки запах будет значительно мягче и не таким стойким.

Что еще можно добавить для лучшего результата

По желанию вместе с лимоном на сковородку можно положить несколько веточек петрушки. Зелень также помогает поглощать лишние ароматы и делает воздух более приятным.

Такой простой лайфхак позволяет жарить рыбу дома без дискомфорта и не отказываться от любимых блюд из-за запаха на кухне.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: