Как правильно готовить гороховый суп, чтобы горох разварился: делимся секретом
Гороховый суп – во-первых, сытное, во-вторых – очень бюджетное домашнее блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Чтобы горох хорошо разварился и суп был очень вкусным, кулинары советуют перед приготовлением замочить горох с содой на ночь.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, ароматного, наваристого горохового супа.
Ингредиенты:
- горох
- копчености любые
- картофель
- морковь
- лук
- копченные ребра
- специи
- укроп
- вода
- сода
Способ приготовления:
1. Горох с чайной ложкой соды замочите на ночь. Утром слейте воду, промойте горох.
2. Воду доведите до кипения, всыпьте горох, варите около 15 минут и после добавьте копчености, порезанный картофель.
3. Сделайте зажарку из моркови и лука, добавьте в суп.
В самом конце добавьте специи, зелень и подавайте с сухариками, но можно и без!
