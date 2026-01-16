Как правильно готовить гороховый суп, чтобы горох разварился: делимся секретом

Гороховый суп – во-первых, сытное, во-вторых – очень бюджетное домашнее блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Чтобы горох хорошо разварился и суп был очень вкусным, кулинары советуют перед приготовлением замочить горох с содой на ночь.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, ароматного, наваристого горохового супа.

Ингредиенты:

  • горох
  • копчености любые
  • картофель
  • морковь
  • лук
  • копченные ребра
  • специи
  • укроп
  • вода
  • сода

Способ приготовления:

1. Горох с чайной ложкой соды замочите на ночь. Утром слейте воду, промойте горох.

2. Воду доведите до кипения, всыпьте горох, варите около 15 минут и после добавьте копчености, порезанный картофель.

3. Сделайте зажарку из моркови и лука, добавьте в суп.

В самом конце добавьте специи, зелень и подавайте с сухариками, но можно и без!

