Котлеты по-киевски – традиционное украинское блюдо, которое подают на семейных застольях и в изысканных ресторанах. Главный секрет такого блюда в том, что сверху изделия должны быть хрустящими, а внутри с сочной и ароматной начинкой. Для того чтобы результат был идеальным, следует воспользоваться следующей технологией.

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Идея приготовления сочных котлет по-киевски с маслом и укропом опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Если все правильно сделать – курица не будет сухой.

Ингредиенты:

куриное филе – 4 шт.

сливочное масло – 120 г

чеснок – 1 зубчик

свежая зелень (укроп, петрушка) – 1 пучок

соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для панировки:

мука – 5 ст. л.

яйца – 3 шт.

панировочные сухари – 250 г

растительное масло – для жарки (много)

Способ приготовления:

1. Размягчить сливочное масло.

2. Смешать с измельченным чесноком и мелко нарезанной зеленью.

3. Сформировать маленькие цилиндрики.

4. Завернуть в пищевую пленку и заморозить.

5. Отрезать малое филе, если оно есть.

6. Разрезать куриное филе, не дорезая до конца, и отбить гладкой стороной молотка до равномерной толщины только с той стороны, где резали, чтобы лишить целую пленку с внешней стороны.

7. Посолить и поперчить по вкусу.

8. Масло обернуть отбитым кусочком маленькой филешки.

9. Выложить на середину отбитого филе, плотно завернуть, подгибая края, чтобы масло не вытекало.

10. Положить котлеты в морозилку на 30 минут.

11. Далее обвалять заготовку в муке, затем во взбитом яйце, а затем в панировочных сухарях.

12. Повторите панировку в яйце и сухарях еще раз для плотной корочки.

13. Снова положить в морозилку на 30 минут.

14. В глубокой сковороде либо фритюрнице разогреть масло до 170 градусов.

15. Обжарить котлеты до золотистой корочки (примерно 3-4 минуты), затем допекать в духовке при температуре 180 градусов еще 10-15 минут.

16. Выложить на бумажное полотенце, чтобы устранить лишний жир и подать горячими с гарниром по выбору.

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