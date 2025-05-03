Как правильно готовить культовые котлеты по-киевски: с хрустящей корочкой и сочной начинкой

Екатерина Ягович
Кулинария
3 минуты
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Как правильно готовить культовые котлеты по-киевски: с хрустящей корочкой и сочной начинкой

Котлеты по-киевски – традиционное украинское блюдо, которое подают на семейных застольях и в изысканных ресторанах. Главный секрет такого блюда в том, что сверху изделия должны быть хрустящими, а внутри с сочной и ароматной начинкой. Для того чтобы результат был идеальным, следует воспользоваться следующей технологией.

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Идея приготовления сочных котлет по-киевски с маслом и укропом опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Если все правильно сделать – курица не будет сухой.

Как правильно готовить культовые котлеты по-киевски: с хрустящей корочкой и сочной начинкой

Ингредиенты:

  • куриное филе – 4 шт.
  • сливочное масло – 120 г
  • чеснок – 1 зубчик
  • свежая зелень (укроп, петрушка) – 1 пучок
  • соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для панировки:

  • мука – 5 ст. л.
  • яйца – 3 шт.
  • панировочные сухари – 250 г
  • растительное масло – для жарки (много)

Способ приготовления:

Как правильно готовить культовые котлеты по-киевски: с хрустящей корочкой и сочной начинкой

1. Размягчить сливочное масло.

2. Смешать с измельченным чесноком и мелко нарезанной зеленью.

Как правильно готовить культовые котлеты по-киевски: с хрустящей корочкой и сочной начинкой

3. Сформировать маленькие цилиндрики.

4. Завернуть в пищевую пленку и заморозить.

5. Отрезать малое филе, если оно есть.

Как правильно готовить культовые котлеты по-киевски: с хрустящей корочкой и сочной начинкой

6. Разрезать куриное филе, не дорезая до конца, и отбить гладкой стороной молотка до равномерной толщины только с той стороны, где резали, чтобы лишить целую пленку с внешней стороны.

7. Посолить и поперчить по вкусу.

8. Масло обернуть отбитым кусочком маленькой филешки.

Как правильно готовить культовые котлеты по-киевски: с хрустящей корочкой и сочной начинкой

9. Выложить на середину отбитого филе, плотно завернуть, подгибая края, чтобы масло не вытекало.

10. Положить котлеты в морозилку на 30 минут.

11. Далее обвалять заготовку в муке, затем во взбитом яйце, а затем в панировочных сухарях.

Как правильно готовить культовые котлеты по-киевски: с хрустящей корочкой и сочной начинкой

12. Повторите панировку в яйце и сухарях еще раз для плотной корочки.

13. Снова положить в морозилку на 30 минут.

14. В глубокой сковороде либо фритюрнице разогреть масло до 170 градусов.

Как правильно готовить культовые котлеты по-киевски: с хрустящей корочкой и сочной начинкой

15. Обжарить котлеты до золотистой корочки (примерно 3-4 минуты), затем допекать в духовке при температуре 180 градусов еще 10-15 минут.

16. Выложить на бумажное полотенце, чтобы устранить лишний жир и подать горячими с гарниром по выбору.

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