Как правильно готовить культовые котлеты по-киевски: с хрустящей корочкой и сочной начинкой
Котлеты по-киевски – традиционное украинское блюдо, которое подают на семейных застольях и в изысканных ресторанах. Главный секрет такого блюда в том, что сверху изделия должны быть хрустящими, а внутри с сочной и ароматной начинкой. Для того чтобы результат был идеальным, следует воспользоваться следующей технологией.
Идея приготовления сочных котлет по-киевски с маслом и укропом опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Если все правильно сделать – курица не будет сухой.
Ингредиенты:
- куриное филе – 4 шт.
- сливочное масло – 120 г
- чеснок – 1 зубчик
- свежая зелень (укроп, петрушка) – 1 пучок
- соль, перец – по вкусу
Ингредиенты для панировки:
- мука – 5 ст. л.
- яйца – 3 шт.
- панировочные сухари – 250 г
- растительное масло – для жарки (много)
Способ приготовления:
1. Размягчить сливочное масло.
2. Смешать с измельченным чесноком и мелко нарезанной зеленью.
3. Сформировать маленькие цилиндрики.
4. Завернуть в пищевую пленку и заморозить.
5. Отрезать малое филе, если оно есть.
6. Разрезать куриное филе, не дорезая до конца, и отбить гладкой стороной молотка до равномерной толщины только с той стороны, где резали, чтобы лишить целую пленку с внешней стороны.
7. Посолить и поперчить по вкусу.
8. Масло обернуть отбитым кусочком маленькой филешки.
9. Выложить на середину отбитого филе, плотно завернуть, подгибая края, чтобы масло не вытекало.
10. Положить котлеты в морозилку на 30 минут.
11. Далее обвалять заготовку в муке, затем во взбитом яйце, а затем в панировочных сухарях.
12. Повторите панировку в яйце и сухарях еще раз для плотной корочки.
13. Снова положить в морозилку на 30 минут.
14. В глубокой сковороде либо фритюрнице разогреть масло до 170 градусов.
15. Обжарить котлеты до золотистой корочки (примерно 3-4 минуты), затем допекать в духовке при температуре 180 градусов еще 10-15 минут.
16. Выложить на бумажное полотенце, чтобы устранить лишний жир и подать горячими с гарниром по выбору.
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