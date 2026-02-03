Квашеная капуста – самое полезное зимнее блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Для яркого вкуса можно добавлять например, морковь, перец. Очень важно, чтобы капуста не имела неприятный запах, кулинары советуют протыкать ее.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной и полезной квашеной капусты с морковью.

Ингредиенты на 3-х литровое ведерко или банку:

капуста 2,5 кг

соль 50 г

морковь 150 г (по желанию)

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте капусту, морковь натрите.

2. Разомните капусту с солью, добавьте морковь, перемешайте.

3. Выложите в банку, накройте, и через день обязательно протыкайте капусту, чтобы она не имела неприятный вкус и запах.

