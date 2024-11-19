Печень – очень ценный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, отбивных, а также паштетов. Для того, чтобы печень не горчила, готовьте ее со сливами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной печени с луком, вином и сливами.

Ингредиенты:

1 большая луковица

100 г вина (50 в лук/50 печень)

тимьян

печень 500-600 г

1 ч.л. бальзамика

сливы

Способ приготовления:

1. Помойте печень, удалите все лишнее и обжарьте на сковороде с тимьяном и вином. Лук пожарьте отдельно также с вином.

2. Выкладываем в форму сначала жареный лук, затем жареную печень, добавляем тимьян и накрываем сливами.

3. Запекаем 30-40 минут при 180 С.

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