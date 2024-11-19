Видео дня
Как правильно готовить печень, чтобы она не горчила: делимся рецептом и советами
Печень – очень ценный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, отбивных, а также паштетов. Для того, чтобы печень не горчила, готовьте ее со сливами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной печени с луком, вином и сливами.
Ингредиенты:
- 1 большая луковица
- 100 г вина (50 в лук/50 печень)
- тимьян
- печень 500-600 г
- 1 ч.л. бальзамика
- сливы
Способ приготовления:
1. Помойте печень, удалите все лишнее и обжарьте на сковороде с тимьяном и вином. Лук пожарьте отдельно также с вином.
2. Выкладываем в форму сначала жареный лук, затем жареную печень, добавляем тимьян и накрываем сливами.
3. Запекаем 30-40 минут при 180 С.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: