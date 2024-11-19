Как правильно готовить печень, чтобы она не горчила: делимся рецептом и советами

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт печени

Печень – очень ценный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, отбивных, а также паштетов. Для того, чтобы печень не горчила, готовьте ее со сливами.

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Как вкусно приготовить печень

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной печени с луком, вином и сливами.

Рецепт печени

Ингредиенты:

  • 1 большая луковица
  • 100 г вина (50 в лук/50 печень)
  • тимьян
  • печень 500-600 г
  • 1 ч.л. бальзамика
  • сливы

Способ приготовления:

1. Помойте печень, удалите все лишнее и обжарьте на сковороде с тимьяном и вином. Лук пожарьте отдельно также с вином.

Жареная печень

2. Выкладываем в форму сначала жареный лук, затем жареную печень, добавляем тимьян и накрываем сливами.

Приготовление печени со сливами

3. Запекаем 30-40 минут при 180 С.

Готовая печень

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