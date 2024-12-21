Скоро придет Сочельник. А это значит, что на столе соберется вся семья, чтобы отпраздновать один из величайших религиозных праздников года – Рождество. Существует множество традиций празднования и приготовления блюд. Так, например, обязательным блюдом во многих регионах Украины является борщик с ушками, который готовится на свекольном квасе.

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Как приготовить свекольный квас, в Instagram рассказала фудблогер Госпожа Стефа. С ним ваш борщик с ушками всегда получится идеальным.

Ингредиенты на 3-литровую банку

Свекла – 1 кг

Чеснок – 1 головка

Сельдерей – 1 шт

Сахар – 3 ст.л.

Соль – 1 ложка

Черный хлеб – 1 ломтик

Вода комнатной температуры

Способ приготовления

1 .Свеклу чистим и нарезаем кружочками.

2. Сельдерей нарезаем ломтиками.

3. Чеснок грубо рубим.

4. Соединяем в банке все ингредиенты. Добавляем соль, черный подсушенный хлеб и заливаем водой.

5. Банку накрываем салфеткой и откладываем в теплое место.

6. В сутки должен начаться процесс брожения. Если этого не произошло, следует добавить изюм или сыворотку и отставить банку в теплое место.

7. Оставляем на 7-10 дней. Квас считается готовым, когда процесс брожения полностью прекращается.

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