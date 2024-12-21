Как правильно готовить свекольный квас: подойдет для борща и шпундры

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Как правильно готовить свекольный квас: подойдет для борща и шпундры

Скоро придет Сочельник. А это значит, что на столе соберется вся семья, чтобы отпраздновать один из величайших религиозных праздников года – Рождество. Существует множество традиций празднования и приготовления блюд. Так, например, обязательным блюдом во многих регионах Украины является борщик с ушками, который готовится на свекольном квасе.

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Как приготовить свекольный квас, в Instagram рассказала фудблогер Госпожа Стефа. С ним ваш борщик с ушками всегда получится идеальным.

Как правильно готовить свекольный квас: подойдет для борща и шпундры

Ингредиенты на 3-литровую банку

  • Свекла – 1 кг
  • Чеснок – 1 головка
  • Сельдерей – 1 шт
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Соль – 1 ложка
  • Черный хлеб – 1 ломтик
  • Вода комнатной температуры

Способ приготовления

1 .Свеклу чистим и нарезаем кружочками.

Как правильно готовить свекольный квас: подойдет для борща и шпундры

2. Сельдерей нарезаем ломтиками.

3. Чеснок грубо рубим.

Как правильно готовить свекольный квас: подойдет для борща и шпундры

4. Соединяем в банке все ингредиенты. Добавляем соль, черный подсушенный хлеб и заливаем водой.

5. Банку накрываем салфеткой и откладываем в теплое место.

6. В сутки должен начаться процесс брожения. Если этого не произошло, следует добавить изюм или сыворотку и отставить банку в теплое место.

Как правильно готовить свекольный квас: подойдет для борща и шпундры

7. Оставляем на 7-10 дней. Квас считается готовым, когда процесс брожения полностью прекращается.

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