Как правильно готовить свекольный квас: подойдет для борща и шпундры
Скоро придет Сочельник. А это значит, что на столе соберется вся семья, чтобы отпраздновать один из величайших религиозных праздников года – Рождество. Существует множество традиций празднования и приготовления блюд. Так, например, обязательным блюдом во многих регионах Украины является борщик с ушками, который готовится на свекольном квасе.
Как приготовить свекольный квас, в Instagram рассказала фудблогер Госпожа Стефа. С ним ваш борщик с ушками всегда получится идеальным.
Ингредиенты на 3-литровую банку
- Свекла – 1 кг
- Чеснок – 1 головка
- Сельдерей – 1 шт
- Сахар – 3 ст.л.
- Соль – 1 ложка
- Черный хлеб – 1 ломтик
- Вода комнатной температуры
Способ приготовления
1 .Свеклу чистим и нарезаем кружочками.
2. Сельдерей нарезаем ломтиками.
3. Чеснок грубо рубим.
4. Соединяем в банке все ингредиенты. Добавляем соль, черный подсушенный хлеб и заливаем водой.
5. Банку накрываем салфеткой и откладываем в теплое место.
6. В сутки должен начаться процесс брожения. Если этого не произошло, следует добавить изюм или сыворотку и отставить банку в теплое место.
7. Оставляем на 7-10 дней. Квас считается готовым, когда процесс брожения полностью прекращается.
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