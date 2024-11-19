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Как правильно хранить штоллен, чтобы он не испортился: несколько советов
Штоллен – это традиционная немецкая выпечка, которая готовится к Рождеству. По своей форме и белому цвету он напоминает пеленки, в которые было завернуто Иисуса Христа при рождении.
В преддверии новогодних праздников у хозяйки есть много дел, поэтому приготовление некоторых блюд заранее может значительно облегчить процесс подготовки.
Советы по хранению штоллена
- Еще горячий штоллен следует смазать растопленным сливочным маслом высокого качества, и присыпать большим количеством сахарной пудры. Вместо сливочного масла можно использовать 50 мл коньяка или рома.
- После этого оставляем блюдо на ночь при комнатной температуре.
- На следующий день заворачиваем изделие в пергаментную бумагу, фольгу или пищевую пленку.
- Отправляем штоллен в сухое прохладное место на 2-4 недели. За это время выпечка успеет хорошо настояться.
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