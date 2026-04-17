Как правильно варить гороховый суп, чтобы горох хорошо разварился: делимся рецептом сытного блюда
Один из самых сытных и вкусных домашних супов – гороховый. Готовить его лучше всего с копченостями, добавляя зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного горохового супа, с копченостями.
Ингредиенты:
- сушеный горох – 250 г
- копченые ребра – 200-250г
- масло/масло – для зажарки
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- картофель – 7-8 шт.
- специи: соль, перец, любимые – по вкусу
- лавровый лист – 1 шт.
- зелень – пучок
Способ приготовления:
1. Горох хорошо промыть, залить водой (чтобы покрыло горох) и поставить на огонь. Как закипит, снять пену, накрыть крышкой и варить на малом огне примерно 1,5 часа до разваривания гороха, снимая пену и доливая воду при необходимости.
2. На разогретой с маслом сковородке поджарить до золотистости мелко порезанный лук и потертую на средней терке морковь.
3. К разваренному гороху долить воду, добавить разрезанные ребра, зажарку, порезанный картофель. Варить, помешивая, на малом огне до готовности картофеля. Далее добавить специи, лавровый лист, мелко порубленную зелень. Проварить 1-2 минуты и выключить.
Дать супу настояться под крышкой 15-20 минут!
