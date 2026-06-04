Как правильно варить гороховый суп, чтобы горох разварился: делимся рецептом и секретами приготовления

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Как правильно варить гороховый суп, чтобы горох разварился: делимся рецептом и секретами приготовления
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Гороховый суп – лучшее первое блюдо для сытного и вкусного обеда, а также ужина. Для того, чтобы горох хорошо разварился, кулинары советуют его замачивать на ночь.

Как правильно варить гороховый суп, чтобы горох разварился: делимся рецептом и секретами приготовления

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного, наваристого и вкусного горохового супа.

Ингредиенты: 

  • сушеный горох – 250 г
  • копченые ребра – 200-250 г
  • масло/масло – для зажарки
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • картофель – 7-8 шт.
  • специи: соль, перец, любимые – по вкусу
  • лавровый лист – 1 шт.
  • зелень – пучок

Способ приготовления: 

1. Горох хорошо промыть, залить водой (чтобы покрыло горох) и поставить на огонь. Как закипит, снять пену, накрыть крышкой и варить на малом огне примерно 1,5 часа до разваривания гороха, снимая пену и доливая воду по необходимости.

Как правильно варить гороховый суп, чтобы горох разварился: делимся рецептом и секретами приготовления

2. За это время сделать зажарку: на разогретой с маслом сковородке поджарить до золотистости мелко порезанный лук и потертую на средней терке морковь.

Как правильно варить гороховый суп, чтобы горох разварился: делимся рецептом и секретами приготовления

3. К разваренному гороху долить воду, добавить разрезанные ребра, зажарку, порезанный картофель. Варить, помешивая, на малом огне до готовности картофеля. Далее добавить специи, лавровый лист, мелко порубленную зелень. Проварить 1-2 минуты и выключить.

Как правильно варить гороховый суп, чтобы горох разварился: делимся рецептом и секретами приготовления

Дать супу настояться под крышкой 15-20 минут и можно есть!

Как правильно варить гороховый суп, чтобы горох разварился: делимся рецептом и секретами приготовления

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