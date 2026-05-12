Как правильно варить гороховый суп, чтобы горох разварился: делимся рецептом сытного блюда
Самый вкусный домашний суп – гороховый. И готовится блюдо очень просто, все что нужно – это просто замочить горох на ночь. А для яркого вкуса и аромата обязательно добавьте копченные ребрешки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного горохового супа с овощной зажаркой.
Ингредиенты:
- сушеный горох 250 г
- копченые ребра 200-250 г
- масло/масло для зажарки
- морковь 1 шт.
- лук 1 шт.
- картофель 7-8 шт
- специи: соль, перец, любимые – по вкусу
- лавровый лист 1 шт.
- зелень пучок
Способ приготовления:
1. Горох хорошо промыть, залить водой (чтобы покрыло горох) и поставить на огонь. Как закипит, снять пену, накрыть крышкой и варить на малом огне примерно 1,5 часа до разваривания гороха, снимая пену и доливая воду по необходимости.
2. На разогретой с маслом сковородке поджарить до золотистости мелко порезанный лук и потертую на средней терке морковь.
3. К разваренному гороху долить воду, добавить разрезанные ребра, зажарку, порезанный картофель. Варить, помешивая, на малом огне до готовности картофеля. Далее добавить специи, лавровый лист, мелко порубленную зелень. Проварить 1-2 минуты и выключить.
Дайте супу настояться под крышкой 15-20 минут и подавайте!
