Как правильно варить гороховый суп, чтобы горох разварился: делимся рецептом сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Самый вкусный домашний суп – гороховый. И готовится блюдо очень просто, все что нужно – это просто замочить горох на ночь. А для яркого вкуса и аромата обязательно добавьте копченные ребрешки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного горохового супа с овощной зажаркой.

Ингредиенты: 

  • сушеный горох 250 г
  • копченые ребра 200-250 г
  • масло/масло для зажарки
  • морковь 1 шт.
  • лук 1 шт.
  • картофель 7-8 шт
  • специи: соль, перец, любимые – по вкусу
  • лавровый лист 1 шт.
  • зелень пучок

Способ приготовления: 

1. Горох хорошо промыть, залить водой (чтобы покрыло горох) и поставить на огонь. Как закипит, снять пену, накрыть крышкой и варить на малом огне примерно 1,5 часа до разваривания гороха, снимая пену и доливая воду по необходимости.

2. На разогретой с маслом сковородке поджарить до золотистости мелко порезанный лук и потертую на средней терке морковь.

3. К разваренному гороху долить воду, добавить разрезанные ребра, зажарку, порезанный картофель. Варить, помешивая, на малом огне до готовности картофеля. Далее добавить специи, лавровый лист, мелко порубленную зелень. Проварить 1-2 минуты и выключить.

Дайте супу настояться под крышкой 15-20 минут и подавайте! 

