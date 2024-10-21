Паста – это блюдо, которое принято подавать в качестве основного на обед или ужин. Она может готовиться с любыми ингредиентами и смаковать по-разному.

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Обычно пасту принято готовить в таком количестве, чтобы не оставалось на завтра. Но, если вы все же не рассчитали количество продуктов и пасту не съели сразу, можно ли ее разогреть на следующий день так, чтобы она не стала похожа на кашу? Как оказалось, это действительно реально. А как справиться с этой задачей, разбирался The Sun.

Можно ли разогревать макароны?

Пасту или просто пустые макароны действительно можно разогревать. Но следует учитывать наличие и других составляющих в блюде. Если там находятся ингредиенты, не подверженные повторному нагреву, то лучше не рисковать собственным здоровьем и не потреблять разогретое блюдо.

В случае, какая паста содержит составляющие, которые можно повторно разогревать, вы можете смело готовить ее с расчетом на несколько дней. Однако паста может храниться в холодильнике не более двух дней с момента ее приготовления.

Как разогревать макароны?

Независимо от того, что разогрев макарон никак не влияет на их качество, многие шеф-повара отмечают изменение текстуры блюда. Однако существует несколько методов, которые не изменят структуру макарон даже при их повторном нагревании.

Так, например, макароны можно отправить в кипяток с добавлением соли. Время разогрева зависит от формы изделий, но обычно не занимает больше 1-2 минут. После этого воду сливают и с макаронами производят такие же манипуляции, как и после первой варки.

Также макароны можно разогревать в микроволновке. Но для этого, кроме тарелки с продуктом, туда тоже нужно положить стакан с водой. Последняя начнет испаряться и насыщать макароны влагой, потерянной за время пребывания в холодильнике.

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