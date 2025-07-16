Молодая кукуруза – лучшее летнее блюдо для перекуса, ужина и просто пикника. Готовить ее можно разными способами – варить в воде и молоке, а еще запекать в духовке и на мангале.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной и сладкой кукурузы с солью и сливочным маслом.

Ингредиенты:

молодая кукуруза (выбирайте сладкую)

после варки: соль, масло

Способ приготовления:

1. Молодую кукурузу чистим и шелуху складываем на дно кастрюли, в которой будем варить ее, сверху выкладываем кукурузу.

2. Залейте кукурузу кипятком, ОБЯЗАТЕЛЬНО! Ни в коем случае не холодной водой, тогда она будет твердая. Как залили кипятком, прижмите ее чем-то тяжелым, можно тарелкой, и варите 15 минут, выключите огонь и дайте час настояться.

Готовую кукурузу подаем с солью и маслом!

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