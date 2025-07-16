Как правильно варить молодую кукурузу и какой водой заливать, чтобы она была сладкой и сочной: делимся рецептом
Молодая кукуруза – лучшее летнее блюдо для перекуса, ужина и просто пикника. Готовить ее можно разными способами – варить в воде и молоке, а еще запекать в духовке и на мангале.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной и сладкой кукурузы с солью и сливочным маслом.
Ингредиенты:
- молодая кукуруза (выбирайте сладкую)
- после варки: соль, масло
Способ приготовления:
1. Молодую кукурузу чистим и шелуху складываем на дно кастрюли, в которой будем варить ее, сверху выкладываем кукурузу.
2. Залейте кукурузу кипятком, ОБЯЗАТЕЛЬНО! Ни в коем случае не холодной водой, тогда она будет твердая. Как залили кипятком, прижмите ее чем-то тяжелым, можно тарелкой, и варите 15 минут, выключите огонь и дайте час настояться.
Готовую кукурузу подаем с солью и маслом!
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