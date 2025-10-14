Каша – это основа здорового и сытного завтрака или обеда, но даже самое простое блюдо требует правильных пропорций. Чтобы крупы получились нежными, ароматными и не переваренными, важно знать точное соотношение воды и времени приготовления.

Точными пропорциями для самых популярных круп, которые помогут приготовить вкусную кашу без лишних усилий, поделилась фудблогер bouquet of bruschettas в Instagram.

Гречневая каша

Пропорция: 1 стакан гречки + 2 стакана воды

Перед варкой гречку промойте холодной водой. Чтобы получить насыщенный ореховый аромат, можно предварительно подсушить крупу на сухой сковородке. Варите 15-20 минут на малом огне под крышкой. Вкусно со сливочным маслом, грибами или куриным бульоном вместо воды.

Пшенная каша

Пропорция: 1 стакан пшена + 3 стакана воды

Пшено промойте горячей водой, чтобы убрать горечь. Варите под крышкой 25 минут, пока крупа не станет мягкой. Вкусно с молоком, тыквой, курагой или медом.

Рисовая каша

Пропорция: 1 стакан риса + 2 стакана воды

Рис промойте несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Варите 15-20 минут под крышкой, затем дайте настояться 5 минут. Для рассыпчатого риса не перемешивайте во время приготовления. Вкусно со сливочным маслом, зеленью, в плове или супах.

Овсяная каша

Хлопья: 1 стакан + 2,5 стакана воды или молока, варить 5-15 минут (в зависимости от вида).

Крупа (цельная): 1 стакан + 3 стакана воды, варить 35-40 минут. Лучше всего варить овсянку на смеси молока и воды – тогда она будет нежнее. Вкусно с яблоками, бананом, медом, корицей, орехами.

Пшеничная каша (Артек)

Пропорция: 1 стакан крупы + 3 стакана водыКрупу промойте холодной водой. Варите 20-25 минут до мягкости.Идеально для: детских молочных каш. Вкусно с медом, молоком, орешками.

Перловая каша

Пропорция: 1 стакан перловки + 4 стакана воды

Перловку нужно промыть и замочить на ночь – так она быстрее сварится и будет мягкой. Варите 40-50 минут. Вкусно с грибами, сливочным маслом или в супе на бульоне.

Чечевица

Пропорция: 1 стакан чечевицы + 2,5 стакана воды

Перед варкой чечевицу промойте. Красная варится около 15 минут, зеленая – до 30 минут. Солите только в конце, чтобы зерна не стали твердыми. Вкусно с морковью, луком, специями или бульоном.

