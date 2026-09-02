Как правильно варить рис и сколько раз мыть перед приготовлением: делимся важными нюансами

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
204
Вареный рис
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Рис – очень ценный и полезный продукт, который может быть основой для каш, плова, молочных пудингов, десертов. Еще из него можно приготовить запеканку, харчо

Сколько раз промывать рис

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно варить рис, и сколько раз его мыть.

Сколько раз мыть рис перед приготовлением 

Промойте рис холодной водой 4-5 раз, чтобы полностью убрать лишний крахмал и предотвратить слипание.

Соблюдайте пропорции:

Длиннозерный (басмати, жасмин) – 1 стакан риса на 1,5 стакана воды.

Пропаренный и круглый – 1 стакан риса на 2 стакана воды.

Дикий или коричневый – 1 стакан риса на 2,5-3 стакана воды.

Как правильно варить рис

Как правильно варить рис

Обжарка (секрет вкуса)

Растопите в кастрюле с толстым дном ложку масла, всыпьте сухой рис и помешивайте 30 секунд, чтобы каждое зернышко покрылось жиром.

Вареный рис

Варка

Залейте крупу горячей водой, посолите и доведите до кипения. Убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите 12-18 минут, не поднимая крышку и не мешая рис.

Рис с маслом

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