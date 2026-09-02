Как правильно варить рис и сколько раз мыть перед приготовлением: делимся важными нюансами
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Рис – очень ценный и полезный продукт, который может быть основой для каш, плова, молочных пудингов, десертов. Еще из него можно приготовить запеканку, харчо.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно варить рис, и сколько раз его мыть.
Сколько раз мыть рис перед приготовлением
Промойте рис холодной водой 4-5 раз, чтобы полностью убрать лишний крахмал и предотвратить слипание.
Соблюдайте пропорции:
Длиннозерный (басмати, жасмин) – 1 стакан риса на 1,5 стакана воды.
Пропаренный и круглый – 1 стакан риса на 2 стакана воды.
Дикий или коричневый – 1 стакан риса на 2,5-3 стакана воды.
Как правильно варить рис
Обжарка (секрет вкуса)
Растопите в кастрюле с толстым дном ложку масла, всыпьте сухой рис и помешивайте 30 секунд, чтобы каждое зернышко покрылось жиром.
Варка
Залейте крупу горячей водой, посолите и доведите до кипения. Убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите 12-18 минут, не поднимая крышку и не мешая рис.
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