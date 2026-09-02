Рис – очень ценный и полезный продукт, который может быть основой для каш, плова, молочных пудингов, десертов. Еще из него можно приготовить запеканку, харчо.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно варить рис, и сколько раз его мыть.

Сколько раз мыть рис перед приготовлением

Промойте рис холодной водой 4-5 раз, чтобы полностью убрать лишний крахмал и предотвратить слипание.

Соблюдайте пропорции:

Длиннозерный (басмати, жасмин) – 1 стакан риса на 1,5 стакана воды.

Пропаренный и круглый – 1 стакан риса на 2 стакана воды.

Дикий или коричневый – 1 стакан риса на 2,5-3 стакана воды.

Как правильно варить рис

Обжарка (секрет вкуса)

Растопите в кастрюле с толстым дном ложку масла, всыпьте сухой рис и помешивайте 30 секунд, чтобы каждое зернышко покрылось жиром.

Варка

Залейте крупу горячей водой, посолите и доведите до кипения. Убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите 12-18 минут, не поднимая крышку и не мешая рис.

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