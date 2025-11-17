Яйца – очень вкусный, полезный и ценный продукт, который можно есть каждый день в любом виде. Из них можно делать вкусные омлеты, яичницу, а также салаты, майонез, пироги, закуски.

Редакция FoodOboz делится пошаговой инструкцией, как правильно варить яйца, чтобы они оставались полезными.

Подготовьте воду

Поместите яйца в кастрюлю в один слой. Залейте холодной водой так, чтобы она покрывала их на 2-3 см. Добавьте щепотку соли, чтобы предотвратить растрескивание скорлупы.

Доведите до кипения и варите до готовности

Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите воду до кипения. Как только вода закипит, убавьте огонь до слабого кипения и засеките время в зависимости от желаемой степени готовности:

Яйца всмятку: 3-4 минуты

Полужидкий желток: 7-8 минут

Вкрутую: 10-12 минут

Охладите

Сразу после варки переложите яйца в миску с холодной водой или льдом на несколько минут. Это поможет легко очистить скорлупу!

