Шакшука – идеальное блюдо для полезного и вкусного завтрака. Готовить ее можно из двух-трех яиц. А для яркого вкуса можно добавить специи, лук зеленый.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной шакшуки с овощами, зеленью, специями.

Ингредиенты:

яйца 3 шт.

соус пряный с чесноком и базиликом 1 упаковка (200 г)

лук 1 шт.

болгарский перец 1/2 шт.

масло 1 ст. л.

соль, перец

петрушка или базилик для подачи

Способ приготовления:

1. Разогрей растительное масло и поджарь мелко нарезанный лук 1-2 минуты. Добавьте порезанный перец и тушите 3-4 минуты до мягкости.

2. Влейте пряный соус с чесноком и базиликом, перемешайте и прогрейте.

3. Сделайте ложкой 3 углубления и вбейте в каждое яйцо, посолите, поперчите и тушите под крышкой 5-6 минут, чтобы белок схватился, а желток остался мягким.

Посыпьте свежей зеленью!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: