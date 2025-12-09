Вкусная шакшука с овощами и соусом: рецепт полезного и вкусного блюда для завтрака

Ирина Мельниченко
Шакшука – идеальное блюдо для полезного и вкусного завтрака. Готовить ее можно из двух-трех яиц. А для яркого вкуса можно добавить специи, лук зеленый.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной шакшуки с овощами, зеленью, специями.

Ингредиенты:

  • яйца 3 шт.
  • соус пряный с чесноком и базиликом 1 упаковка (200 г)
  • лук 1 шт.
  • болгарский перец 1/2 шт.
  • масло 1 ст. л.
  • соль, перец
  • петрушка или базилик для подачи

Способ приготовления:

1. Разогрей растительное масло и поджарь мелко нарезанный лук 1-2 минуты. Добавьте порезанный перец и тушите 3-4 минуты до мягкости.

2. Влейте пряный соус с чесноком и базиликом, перемешайте и прогрейте.

3. Сделайте ложкой 3 углубления и вбейте в каждое яйцо, посолите, поперчите и тушите под крышкой 5-6 минут, чтобы белок схватился, а желток остался мягким.

Посыпьте свежей зеленью!

