Вкусная шакшука с овощами и соусом: рецепт полезного и вкусного блюда для завтрака
Шакшука – идеальное блюдо для полезного и вкусного завтрака. Готовить ее можно из двух-трех яиц. А для яркого вкуса можно добавить специи, лук зеленый.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной шакшуки с овощами, зеленью, специями.
Ингредиенты:
- яйца 3 шт.
- соус пряный с чесноком и базиликом 1 упаковка (200 г)
- лук 1 шт.
- болгарский перец 1/2 шт.
- масло 1 ст. л.
- соль, перец
- петрушка или базилик для подачи
Способ приготовления:
1. Разогрей растительное масло и поджарь мелко нарезанный лук 1-2 минуты. Добавьте порезанный перец и тушите 3-4 минуты до мягкости.
2. Влейте пряный соус с чесноком и базиликом, перемешайте и прогрейте.
3. Сделайте ложкой 3 углубления и вбейте в каждое яйцо, посолите, поперчите и тушите под крышкой 5-6 минут, чтобы белок схватился, а желток остался мягким.
Посыпьте свежей зеленью!
