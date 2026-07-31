Как правильно жарить караси, чтобы они были хрустящими: понадобится мука и вода
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Жареные караси – блюдо, которое любят практически все. Для того, чтобы рыба хрустящей, кулинары советуют ее обвалять в муке, а затем обмокнуть в воду и жарить, это даст хрустящую, золотистую корочку рыбе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, жареных карасей, с солью, в мучном кляре.
Ингредиенты:
- караси
- мука
- вода
- соль
Способ приготовления:
1. Рыбу хорошо почистите, все удалите лишнее. Хорошо обваляйте ее в муке, затем окунаем в воду, слегка стряхиваем лишнюю воду и сразу выкладываем на разогретую сковороду.
2. Жарьте до готовности с двух сторон.
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