Жареные караси – блюдо, которое любят практически все. Для того, чтобы рыба хрустящей, кулинары советуют ее обвалять в муке, а затем обмокнуть в воду и жарить, это даст хрустящую, золотистую корочку рыбе.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, жареных карасей, с солью, в мучном кляре.

Ингредиенты:

караси

мука

вода

соль

Способ приготовления:

1. Рыбу хорошо почистите, все удалите лишнее. Хорошо обваляйте ее в муке, затем окунаем в воду, слегка стряхиваем лишнюю воду и сразу выкладываем на разогретую сковороду.

2. Жарьте до готовности с двух сторон.

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