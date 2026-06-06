Мясо кажется одним из самых простых продуктов для приготовления, но именно во время жарки многие допускают ошибки. Из-за неправильной температуры, спешки или неудачно подобранных специй блюдо может получиться сухим и жестким. На самом деле несколько простых приемов помогут сделать мясо значительно сочнее и ароматнее. Для этого не нужны дорогие ингредиенты или сложные техники.

О том, как правильно пожарить мясо, чтобы не испортить, рассказала фудблогер anna zelenska в Instagram.

Как правильно жарить мясо

Сочное и хорошо прожаренное мясо начинается не со специй, а с правильного процесса приготовления. Опытные кулинары советуют не спешить сразу добавлять масло или большое количество приправ. Сначала важно дать продукту правильно подготовиться к обжариванию.

Что следует использовать для лучшего вкуса

мясо – свинина, говядина или курятина

лук – 1-2 штуки

масло или жир – для обжаривания

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

соевый соус – 1-2 столовые ложки

острая горчица – 1 чайная ложка

чеснок – 2-3 зубчика

Основные правила жарки мяса

1. Прежде всего мясо нужно нарезать порционными кусочками одинакового размера. Так оно приготовится равномерно и не пересохнет.

2. Кусочки выкладывают на хорошо разогретую сухую сковородку и накрывают крышкой. В процессе нагревания мясо начинает выделять собственный сок. Именно на этом этапе важно не открывать крышку и дождаться, пока жидкость почти полностью испарится.

3. После испарения сока можно добавлять масло или жир. Вместе с ними на сковородку отправляют нарезанный лук. Далее мясо обжаривают уже без крышки до красивой золотистой корочки.

4. Еще один простой секрет – добавление соевого соуса и небольшого количества острой горчицы в конце приготовления. Такая комбинация делает вкус более насыщенным, а текстуру мяса более нежной. Чеснок лучше нарезать тонкими слайсами и добавлять вместе со специями.

5. После добавления соли, перца, горчицы, соевого соуса и чеснока достаточно обжарить все еще несколько минут. Этого времени хватит, чтобы ингредиенты раскрыли свой аромат, но не потеряли вкусовых свойств.

Полезные лайфхаки для сочного мяса

Не перегружайте сковородку большим количеством кусков одновременно. Если мяса много, оно начнет тушиться вместо жарки.

Не спешите солить блюдо в самом начале. Часть кулинаров добавляет соль ближе к завершению приготовления, чтобы мясо оставалось сочным.

Для более насыщенного вкуса используйте сочетание обычного перца, соевого соуса и горчицы. Именно такая комбинация помогает получить ароматное мясо без сложных маринадов.

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