Как правильно жарить мясо, чтобы не испортить: простые советы
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Мясо кажется одним из самых простых продуктов для приготовления, но именно во время жарки многие допускают ошибки. Из-за неправильной температуры, спешки или неудачно подобранных специй блюдо может получиться сухим и жестким. На самом деле несколько простых приемов помогут сделать мясо значительно сочнее и ароматнее. Для этого не нужны дорогие ингредиенты или сложные техники.
О том, как правильно пожарить мясо, чтобы не испортить, рассказала фудблогер anna zelenska в Instagram.
Как правильно жарить мясо
Сочное и хорошо прожаренное мясо начинается не со специй, а с правильного процесса приготовления. Опытные кулинары советуют не спешить сразу добавлять масло или большое количество приправ. Сначала важно дать продукту правильно подготовиться к обжариванию.
Что следует использовать для лучшего вкуса
- мясо – свинина, говядина или курятина
- лук – 1-2 штуки
- масло или жир – для обжаривания
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- соевый соус – 1-2 столовые ложки
- острая горчица – 1 чайная ложка
- чеснок – 2-3 зубчика
Основные правила жарки мяса
1. Прежде всего мясо нужно нарезать порционными кусочками одинакового размера. Так оно приготовится равномерно и не пересохнет.
2. Кусочки выкладывают на хорошо разогретую сухую сковородку и накрывают крышкой. В процессе нагревания мясо начинает выделять собственный сок. Именно на этом этапе важно не открывать крышку и дождаться, пока жидкость почти полностью испарится.
3. После испарения сока можно добавлять масло или жир. Вместе с ними на сковородку отправляют нарезанный лук. Далее мясо обжаривают уже без крышки до красивой золотистой корочки.
4. Еще один простой секрет – добавление соевого соуса и небольшого количества острой горчицы в конце приготовления. Такая комбинация делает вкус более насыщенным, а текстуру мяса более нежной. Чеснок лучше нарезать тонкими слайсами и добавлять вместе со специями.
5. После добавления соли, перца, горчицы, соевого соуса и чеснока достаточно обжарить все еще несколько минут. Этого времени хватит, чтобы ингредиенты раскрыли свой аромат, но не потеряли вкусовых свойств.
Полезные лайфхаки для сочного мяса
- Не перегружайте сковородку большим количеством кусков одновременно. Если мяса много, оно начнет тушиться вместо жарки.
- Не спешите солить блюдо в самом начале. Часть кулинаров добавляет соль ближе к завершению приготовления, чтобы мясо оставалось сочным.
- Для более насыщенного вкуса используйте сочетание обычного перца, соевого соуса и горчицы. Именно такая комбинация помогает получить ароматное мясо без сложных маринадов.
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