Пончики из кисломолочного творога – вкусная домашняя выпечка к чаю. Такие изделия легко приготовить дома. Нужно сделать простое тесто, которое обязательно получится у всех. А после жарки обязательно добавьте сахарную пудру.

Идея приготовления пышных творожных пончиков к чаю опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты:

500 г кисломолочного творога

500 г муки

4 яйца

200 г сахара

15 г ванильного сахара

2 ч.л. соды (без горки)

2 ст.л. уксусарастительное масло для жаркисахарная пудра для посыпки

Способ приготовления:

1. К кисломолочному творогу добавить сахар, ванильный сахар, яйца, соду и уксус.

2. Размять вилкой до однородной массы.

3. Постепенно добавляя муку, замесить тесто.

4. Готовое тесто будет липнуть к рукам. Далее муку использовать только для подпыления рабочей поверхности.

5. Раскатать тесто толщиной примерно 0,5-0,7 см.

6. Жарить в разогретом масле до румяной корочки.

7. Посыпать сахарной пудрой.

