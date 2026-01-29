Как приготовить домашние пончики из творога: делимся простым рецептом
Пончики из кисломолочного творога – вкусная домашняя выпечка к чаю. Такие изделия легко приготовить дома. Нужно сделать простое тесто, которое обязательно получится у всех. А после жарки обязательно добавьте сахарную пудру.
Идея приготовления пышных творожных пончиков к чаю опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 г кисломолочного творога
- 500 г муки
- 4 яйца
- 200 г сахара
- 15 г ванильного сахара
- 2 ч.л. соды (без горки)
- 2 ст.л. уксусарастительное масло для жаркисахарная пудра для посыпки
Способ приготовления:
1. К кисломолочному творогу добавить сахар, ванильный сахар, яйца, соду и уксус.
2. Размять вилкой до однородной массы.
3. Постепенно добавляя муку, замесить тесто.
4. Готовое тесто будет липнуть к рукам. Далее муку использовать только для подпыления рабочей поверхности.
5. Раскатать тесто толщиной примерно 0,5-0,7 см.
6. Жарить в разогретом масле до румяной корочки.
7. Посыпать сахарной пудрой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: