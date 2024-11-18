Как приготовить домашний апельсиновый джем: идеальное дополнение к любой выпечке
Прохладным осенним вечером всегда хочется чая и вкусной выпечки. Прекрасным дополнением к такому тандему будет домашний апельсиновый джем. Сделать его стоит именно сейчас, потому что в магазинах и рынках очень много таких цитрусов.
Идея приготовления домашнего апельсинового джема опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania sheremet) в Instagram. Заготовка получается в меру сладкой и ароматной.
Ингредиенты:
- апельсины – 1 кг. (уже почищенный)
- сахар – 800 г
- лимоны – 1 шт.
- агар-агар – 1 пачка (8 ч)
Способ приготовления:
1. Апельсины нужно хорошо вымыть.
2. Просушить бумажным полотенцем и уже дальше начать готовить.
3. С помощью терки снять цедру со всех апельсинов, только ее верхнюю часть. С лимоном сделать то же самое.
4. Далее апельсины почистить от кожуры и порезать средним кубиком.
5. К нарезанным апельсинам добавить сок 1 лимона, переложить в кастрюлю.
6. В сахар всыпать агар-агар, перемешать и добавить в апельсины, сюда же положить цедру, перемешать, довести до кипения, с этого момента варить 1 час на маленьком огне.
7. Готовый джем немного охладить и разлить в сухие баночки.
8. Хранить в холодильнике.
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