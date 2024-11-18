Прохладным осенним вечером всегда хочется чая и вкусной выпечки. Прекрасным дополнением к такому тандему будет домашний апельсиновый джем. Сделать его стоит именно сейчас, потому что в магазинах и рынках очень много таких цитрусов.

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Идея приготовления домашнего апельсинового джема опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania sheremet) в Instagram. Заготовка получается в меру сладкой и ароматной.

Ингредиенты:

апельсины – 1 кг. (уже почищенный)

сахар – 800 г

лимоны – 1 шт.

агар-агар – 1 пачка (8 ч)

Способ приготовления:

1. Апельсины нужно хорошо вымыть.

2. Просушить бумажным полотенцем и уже дальше начать готовить.

3. С помощью терки снять цедру со всех апельсинов, только ее верхнюю часть. С лимоном сделать то же самое.

4. Далее апельсины почистить от кожуры и порезать средним кубиком.

5. К нарезанным апельсинам добавить сок 1 лимона, переложить в кастрюлю.

6. В сахар всыпать агар-агар, перемешать и добавить в апельсины, сюда же положить цедру, перемешать, довести до кипения, с этого момента варить 1 час на маленьком огне.

7. Готовый джем немного охладить и разлить в сухие баночки.

8. Хранить в холодильнике.

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