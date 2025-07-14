Как приготовить фаршированные перцы, чтобы они не были сухими: весь секрет в соусе
Фаршированный перец – очень сытное и простое в приготовлении блюдо на любой случай. Для начинки можно выбрать любой ваш любимый фарш, но весь секрет удачного вкуса в особой рецептуре соуса, который делает овощи очень сочными.
Идея приготовления сочных фаршированных перцев опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. Для соуса важно совместить именно томатный сок с луком.
Ингредиенты:
- большой перец – 5 шт.
- фарш – 700 г (любой)
- лук – 120 г
- морковь – 120 г
- сухой рис – 140 г
- масло – 20 г
- соль, перец, хмели сунели
Ингредиенты для соуса:
- лук – 120 г
- масло – 12 г
- томатный сок – 1 л.
- вода – 50 мл.
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. На растительном масле обжарить лук и морковь 7 минут, перемешивая.
2. Также параллельно отварить до полуготовности рис.
3. К фаршу добавить рис, лук и морковь, соль, перец, хмели сунели. Хорошо вымешать.
4. Нафаршировать очищенные перчины.
5. Влить в большую кастрюлю масло, обжарить лук 5 минут и добавить к нему сахар и соль.
6. Влить томатный сок и немного воды – сочетание томатного сока и лука, сделает соус самым вкусным (ни с кетчупом, ни с томатной пастой не будет так вкусно).
7. Переложить перец в кастрюлю и варить на небольшом огне под крышкой около 20-25 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: