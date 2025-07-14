Фаршированный перец – очень сытное и простое в приготовлении блюдо на любой случай. Для начинки можно выбрать любой ваш любимый фарш, но весь секрет удачного вкуса в особой рецептуре соуса, который делает овощи очень сочными.

Идея приготовления сочных фаршированных перцев опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. Для соуса важно совместить именно томатный сок с луком.

Ингредиенты:

большой перец – 5 шт.

фарш – 700 г (любой)

лук – 120 г

морковь – 120 г

сухой рис – 140 г

масло – 20 г

соль, перец, хмели сунели

Ингредиенты для соуса:

лук – 120 г

масло – 12 г

томатный сок – 1 л.

вода – 50 мл.

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. На растительном масле обжарить лук и морковь 7 минут, перемешивая.

2. Также параллельно отварить до полуготовности рис.

3. К фаршу добавить рис, лук и морковь, соль, перец, хмели сунели. Хорошо вымешать.

4. Нафаршировать очищенные перчины.

5. Влить в большую кастрюлю масло, обжарить лук 5 минут и добавить к нему сахар и соль.

6. Влить томатный сок и немного воды – сочетание томатного сока и лука, сделает соус самым вкусным (ни с кетчупом, ни с томатной пастой не будет так вкусно).

7. Переложить перец в кастрюлю и варить на небольшом огне под крышкой около 20-25 минут.

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