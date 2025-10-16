Как приготовить филе, чтобы оно было сочным: делимся лучшим рецептом
Куриное филе – очень полезный и вкусный продукт, который можно использовать для приготовления вкусных салатов, а также отбивных, котлет, намазок. Еще филе будет очень вкусным и сочным, если его запечь с сыром, помидорами.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сочного запеченного филе с начинкой.
Ингредиенты:
- 3 шт. куриное филе
- соль, паприка
Начинка:
- 4 отварных яйца
- 150 г. сыра
- 1 луковица
- 2 помидорки
- 1-2 зуб. чеснока
- зелень
- соль, перец по вкусу
- 3 ст. л. майонеза
Способ приготовления:
1. Филе разрежьте в 2 части, по желанию слегка отбиваем. С каждой стороны солим и добавляем паприку.
2. Для начинки: все ингредиенты натрите, помидор кубиком мелким, добавьте майонез и специи, перемешайте.
3. Выложите щедро на филе начинку и отправляем запекаться в разогретую до 180°С духовку примерно на 40 минут.
Вкусно будет как в горячем, так и холодном виде!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: