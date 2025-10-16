Как приготовить филе, чтобы оно было сочным: делимся лучшим рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
201
Рецепт буженины из филе

Куриное филе – очень полезный и вкусный продукт, который можно использовать для приготовления вкусных салатов, а также отбивных, котлет, намазок. Еще филе будет очень вкусным и сочным, если его запечь с сыром, помидорами.

Видео дня
Как приготовить филе, чтобы оно было сочным: делимся лучшим рецептом

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сочного запеченного филе с начинкой. 

Как приготовить филе, чтобы оно было сочным: делимся лучшим рецептом

Ингредиенты:

  • 3 шт. куриное филе
  • соль, паприка

Начинка: 

  • 4 отварных яйца
  • 150 г. сыра
  • 1 луковица
  • 2 помидорки
  • 1-2 зуб. чеснока
  • зелень
  • соль, перец по вкусу
  • 3 ст. л. майонеза

Способ приготовления: 

1. Филе разрежьте в 2 части, по желанию слегка отбиваем. С каждой стороны солим и добавляем паприку.

Как приготовить филе, чтобы оно было сочным: делимся лучшим рецептом

2. Для начинки: все ингредиенты натрите, помидор кубиком мелким, добавьте майонез и специи, перемешайте.

Как приготовить филе, чтобы оно было сочным: делимся лучшим рецептом

3. Выложите щедро на филе начинку и отправляем запекаться в разогретую до 180°С духовку примерно на 40 минут.

Как приготовить филе, чтобы оно было сочным: делимся лучшим рецептом

Вкусно будет как в горячем, так и холодном виде!

Как приготовить филе, чтобы оно было сочным: делимся лучшим рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощирецептсалатпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты