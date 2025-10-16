Куриное филе – очень полезный и вкусный продукт, который можно использовать для приготовления вкусных салатов, а также отбивных, котлет, намазок. Еще филе будет очень вкусным и сочным, если его запечь с сыром, помидорами.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сочного запеченного филе с начинкой.

Ингредиенты:

3 шт. куриное филе

соль, паприка

Начинка:

4 отварных яйца

150 г. сыра

1 луковица

2 помидорки

1-2 зуб. чеснока

зелень

соль, перец по вкусу

3 ст. л. майонеза

Способ приготовления:

1. Филе разрежьте в 2 части, по желанию слегка отбиваем. С каждой стороны солим и добавляем паприку.

2. Для начинки: все ингредиенты натрите, помидор кубиком мелким, добавьте майонез и специи, перемешайте.

3. Выложите щедро на филе начинку и отправляем запекаться в разогретую до 180°С духовку примерно на 40 минут.

Вкусно будет как в горячем, так и холодном виде!

