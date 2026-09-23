Как приготовить форшмак: простой рецепт с сельдью, яблоком и яйцами

Форшмак из сельди легко приготовить дома из нескольких простых продуктов. Для закуски понадобятся рыба, вареные яйца, лук и кислое яблоко. Ингредиенты можно просто мелко нарезать и перемешать или измельчить до более однородной консистенции. Готовый форшмак хорошо сочетается со свежим хлебом или гренками.

Идея приготовления форшмака из сельди опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

селедец – 1 шт.

яйца – 2 шт.

лук – 50 г

яблоки – 300 г

хлеб – для подачи

Способ приготовления:

1. Если используется целая рыба, очистите её от кожи, удалите кости и отделите филе. Нарежьте его очень мелкими кусочками.

2. Лук очистите и также мелко нарежьте. Для форшмака лучше использовать небольшое количество лука, чтобы его вкус не перебивал вкус рыбы.

3. Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите. Натрите их на крупной или средней терке. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, после чего натрите таким же образом. Для этого рецепта лучше взять яблоки с выраженной кислинкой, поскольку они хорошо дополняют соленую сельдь.

4. Переложите сельдь, лук, яйца и яблоко в одну миску. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно распределились.

5. Если требуется более однородная консистенция, переложите смесь в чашу блендера и немного измельчите.

6. Не обязательно перебивать массу до полностью гладкой текстуры, если хочется, чтобы в готовой закуске оставались небольшие кусочки сельди и яблока.

7. Готовый форшмак можно сразу подавать к столу. Намажьте его на ломтики свежего хлеба или подсушенные гренки. Хранить закуску нужно в холодильнике в закрытой посуде.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: