Как приготовить хрустящий картофель по-селянски: делимся рецептом и секретами приготовления

Ирина Мельниченко
Кулинария
Картофель по-селянски – одно из самых простых, вкусных и сытных блюд. Для того, чтобы он был хрустящим, кулинары советуют сначала картофель отварить немного, а затем – запекать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, а главное – хрустящего картофеля по-селянски. 

Ингредиенты: 

  • 4 картофелины
  • соль
  • микс специй к картофелю
  • 1,5 ст.л. крахмала

Способ приготовления: 

1. Картофель хорошо моем, делим пополам и нарезаем ломтиками.

2. Перекладываем в кастрюлю, заливаем водой и отправляем на огонь. Доводим до кипения и готовим еще 5 минут. Сливаем воду и перекладываем картофель в миску.

3. Солим, добавляем микс специй к картофелю, обязательно добавляем крахмал и все хорошо перемешиваем. Выкладываем картофель на застеленный пергаментом противень и отправляем в предварительно разогретую до 220 С духовку.

Первые 15 минут выпекаем в режиме верх-низ без конвекции, последние 5 минут выпекаем с конвекцией.

