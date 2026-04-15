Картофель по-селянски – одно из самых простых, вкусных и сытных блюд. Для того, чтобы он был хрустящим, кулинары советуют сначала картофель отварить немного, а затем – запекать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, а главное – хрустящего картофеля по-селянски.

Ингредиенты:

4 картофелины

соль

микс специй к картофелю

1,5 ст.л. крахмала

Способ приготовления:

1. Картофель хорошо моем, делим пополам и нарезаем ломтиками.

2. Перекладываем в кастрюлю, заливаем водой и отправляем на огонь. Доводим до кипения и готовим еще 5 минут. Сливаем воду и перекладываем картофель в миску.

3. Солим, добавляем микс специй к картофелю, обязательно добавляем крахмал и все хорошо перемешиваем. Выкладываем картофель на застеленный пергаментом противень и отправляем в предварительно разогретую до 220 С духовку.

Первые 15 минут выпекаем в режиме верх-низ без конвекции, последние 5 минут выпекаем с конвекцией.

