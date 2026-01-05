Вкусную домашнюю пиццу можно легко приготовить в домашних условиях. Самое важное – сделать эластичное тесто, которое прекрасно сочетается с разнообразной начинкой. Для удачного результата воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления идеального теста для домашней пиццы опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты для опары (на 2 пиццы):

5 г сухих дрожжей

2 ст.л. сахара

75 г муки (первая порция)

270 мл. теплой воды или молока

Ингредиенты для теста:

пол ч.л. соли

столовую ложку оливкового масла

300 г муки

Способ приготовления:

1. Смешать дрожжи, сахар, первую порцию муки, воду или молоко – оставить на 15-20 минут для активации (опара).

2. Добавить пол чайной ложки соли, 1 ст.л. оливкового масла и 300 г муки.

3. Замесить тесто, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте примерно на час.

4. Поделить на 2 части, раскатать или растянуть руками на пергаменте, присыпанном манкой.

5. Выложить начинку.

6. Выпекай при максимальной температуре духовки (у меня 250 °C) 10-15 минут.

