Как приготовить идеальное домашнее тесто для пиццы: не рвется и прекрасно пропекается

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Вкусную домашнюю пиццу можно легко приготовить в домашних условиях. Самое важное – сделать эластичное тесто, которое прекрасно сочетается с разнообразной начинкой. Для удачного результата воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления идеального теста для домашней пиццы опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты для опары (на 2 пиццы):

  • 5 г сухих дрожжей
  • 2 ст.л. сахара
  • 75 г муки (первая порция)
  • 270 мл. теплой воды или молока

Ингредиенты для теста:

  • пол ч.л. соли
  • столовую ложку оливкового масла
  • 300 г муки

Способ приготовления:

Как приготовить идеальное домашнее тесто для пиццы: не рвется и прекрасно пропекается

1. Смешать дрожжи, сахар, первую порцию муки, воду или молоко – оставить на 15-20 минут для активации (опара).

2. Добавить пол чайной ложки соли, 1 ст.л. оливкового масла и 300 г муки.

Как приготовить идеальное домашнее тесто для пиццы: не рвется и прекрасно пропекается

3. Замесить тесто, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте примерно на час.

Как приготовить идеальное домашнее тесто для пиццы: не рвется и прекрасно пропекается

4. Поделить на 2 части, раскатать или растянуть руками на пергаменте, присыпанном манкой.

5. Выложить начинку.

Как приготовить идеальное домашнее тесто для пиццы: не рвется и прекрасно пропекается

6. Выпекай при максимальной температуре духовки (у меня 250 °C) 10-15 минут.

