Как приготовить идеальное домашнее тесто для пиццы: не рвется и прекрасно пропекается
Вкусную домашнюю пиццу можно легко приготовить в домашних условиях. Самое важное – сделать эластичное тесто, которое прекрасно сочетается с разнообразной начинкой. Для удачного результата воспользуйтесь следующим рецептом.
Идея приготовления идеального теста для домашней пиццы опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты для опары (на 2 пиццы):
- 5 г сухих дрожжей
- 2 ст.л. сахара
- 75 г муки (первая порция)
- 270 мл. теплой воды или молока
Ингредиенты для теста:
- пол ч.л. соли
- столовую ложку оливкового масла
- 300 г муки
Способ приготовления:
1. Смешать дрожжи, сахар, первую порцию муки, воду или молоко – оставить на 15-20 минут для активации (опара).
2. Добавить пол чайной ложки соли, 1 ст.л. оливкового масла и 300 г муки.
3. Замесить тесто, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте примерно на час.
4. Поделить на 2 части, раскатать или растянуть руками на пергаменте, присыпанном манкой.
5. Выложить начинку.
6. Выпекай при максимальной температуре духовки (у меня 250 °C) 10-15 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: