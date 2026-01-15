Яйца пашот – лучшее полезное блюдо для завтрака. Очень важно знать, как правильно и сколько его готовить, чтобы яйцо получилось удачным и вкусным, и главное – не расползалось.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как приготовить вкусное и главное – удачное яйцо пашот.

Сколько варить

Чтобы сварить яйцо пашот, сначала доведите воду до слабого кипения, добавьте немного уксуса, создайте в воде водоворот ложкой, аккуратно влейте яйцо (разбитое в миску) в центр и варите 2-4 минуты до готовности белка, затем достаньте шумовкой.

Классический метод (с уксусом и воронкой)

Подготовка: наполните кастрюлю водой, добавьте соль и 1-2 ст. л. уксуса (чтобы белок лучше сворачивался). Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимума, чтобы вода едва булькала. Разбейте яйцо сначала в маленькую миску или чашку, чтобы не повредить желток и ложкой сделайте в воде круговой водоворот (воронку), аккуратно влейте яйцо в центр воронки и варите 2-4 минуты (3 минуты для жидкого желтка, 4 минуты для более плотного). Готовое яйцо достаньте шумовкой и выложите на бумажное полотенце, чтобы стекла лишняя вода.

