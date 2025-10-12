Как приготовить идеальную сочную ветчину в домашних условиях: понадобится шелуха лука
Ветчина – вкусное мясо на каждый день и для праздничного стола. Такое блюдо значительно лучше магазинной колбасы и сосисок. А для того, чтобы ветчина получилась сочной и мягкой, воспользуйтесь следующим рецептом.
Идея приготовления скоовитой домашней свинины опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.
Ингредиенты:
- вырезка свинины – 1 кг.
- вода – 3 л
- луковица – 50-100 г
- соль – 90 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 1 головка
- душистый перец, лавровый лист, паприка, сухой чеснок – по вкусу)
Способ приготовления:
1. Вырезку свинины зачистить.
2. Набрать в кастрюлю воду.
3. Добавить соль, перемешать.
4. Отправить туда мясо.
5. Добавить промытую чешую лука, лавровый лист, луковицу, чеснок и специи.
6. Отправить вариться под крышкой 40 минут.
7. После варки отложить мясо вместе с маринадом в темное холодное место на сутки или на двое суток.
8. Достать мясо из маринада, нарезать и подавать.
