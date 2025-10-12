Как приготовить идеальную сочную ветчину в домашних условиях: понадобится шелуха лука

Ветчина – вкусное мясо на каждый день и для праздничного стола. Такое блюдо значительно лучше магазинной колбасы и сосисок. А для того, чтобы ветчина получилась сочной и мягкой, воспользуйтесь следующим рецептом.

Видео дня

Идея приготовления скоовитой домашней свинины опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.

Ингредиенты:

вырезка свинины – 1 кг.

вода – 3 л

луковица – 50-100 г

соль – 90 г

лук – 1 шт.

чеснок – 1 головка

душистый перец, лавровый лист, паприка, сухой чеснок – по вкусу)

Способ приготовления:

1. Вырезку свинины зачистить.

2. Набрать в кастрюлю воду.

3. Добавить соль, перемешать.

4. Отправить туда мясо.

5. Добавить промытую чешую лука, лавровый лист, луковицу, чеснок и специи.

6. Отправить вариться под крышкой 40 минут.

7. После варки отложить мясо вместе с маринадом в темное холодное место на сутки или на двое суток.

8. Достать мясо из маринада, нарезать и подавать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: