Блинчики любят все. Кто-то предпочитает тонкие кружевные, в то время как другие отдают предпочтение панкейкам.

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Сегодня речь пойдет именно о панкейках – толстых блинчиках, которые чаще всего подаются в сочетании с кленовым сиропом. Рецепт их приготовления известен всем и совсем не сложен. Однако существует один секретный ингредиент, использовав который панкейки станут просто непревзойденными. О чем именно идет речь, Tyla рассказал Крис Сандерс, эксперт по гидратации в Radnor Infusions.

Речь идет об обычной газировке. Именно этот ингредиент выведет ваши блины на новый уровень и его невероятно просто включить в свой любимый рецепт. Добавление только пяти столовых ложек газировки в тесто на одну порцию из четырех блинов, даст им новую жизнь.

Пузырьки в газировке наполняют тесто, расширяясь во время приготовления, чтобы придать блинам мягкость. Вкус блюда станет более легким и насыщенным. Газировка сохраняет свои свойства довольно долго, поэтому, когда она контактирует с теплом, образуются маленькие пузырьки. Таким образом, тесто аэрируется естественным путём.

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