Все рецепты
Как приготовить идеальные домашние драники из картофеля: получатся хрустящими и золотистыми
Деруны – одно из любимых домашних блюд. Но очень часто изделия получаются бледные и без хрустящей текстуры. Для того, чтобы такого не произошло, воспользуйтесь следующим рецептом.
Идея приготовления хрустящих домашних драников опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель
- лук
- мука
- соль, растительное масло, сметана
Способ приготовления:
1. Картофель натереть, взбить блендером, или натереть на мясорубку.
2. Сцедить водичку.
3. Добавить натертый лук.
4. Добавить несколько ложек муки (на 10 картофелин – 2 ст.л. муки).
5. Выложить по ложке смеси на разогретую сковородку, обжарить до золотой корочки.
6. Подавать со сметаной.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: