Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Как приготовить идеальные домашние драники из картофеля: получатся хрустящими и золотистыми

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
996
Рецепт дерунов

Деруны – одно из любимых домашних блюд. Но очень часто изделия получаются бледные и без хрустящей текстуры. Для того, чтобы такого не произошло, воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления хрустящих домашних драников опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.

Как приготовить идеальные домашние драники из картофеля: получатся хрустящими и золотистыми

Ингредиенты:

  • картофель
  • лук
  • мука
  • соль, растительное масло, сметана

Способ приготовления:

Как приготовить идеальные домашние драники из картофеля: получатся хрустящими и золотистыми

1. Картофель натереть, взбить блендером, или натереть на мясорубку.

2. Сцедить водичку.

Как приготовить идеальные домашние драники из картофеля: получатся хрустящими и золотистыми

3. Добавить натертый лук.

Как приготовить идеальные домашние драники из картофеля: получатся хрустящими и золотистыми

4. Добавить несколько ложек муки (на 10 картофелин – 2 ст.л. муки).

5. Выложить по ложке смеси на разогретую сковородку, обжарить до золотой корочки.

Как приготовить идеальные домашние драники из картофеля: получатся хрустящими и золотистыми

6. Подавать со сметаной.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты