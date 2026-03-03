Деруны – одно из любимых домашних блюд. Но очень часто изделия получаются бледные и без хрустящей текстуры. Для того, чтобы такого не произошло, воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления хрустящих домашних драников опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

картофель

лук

мука

соль, растительное масло, сметана

Способ приготовления:

1. Картофель натереть, взбить блендером, или натереть на мясорубку.

2. Сцедить водичку.

3. Добавить натертый лук.

4. Добавить несколько ложек муки (на 10 картофелин – 2 ст.л. муки).

5. Выложить по ложке смеси на разогретую сковородку, обжарить до золотой корочки.

6. Подавать со сметаной.

