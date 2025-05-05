Как приготовить идеальный сочный стейк на ужин: делимся простыми секретами

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
96
Как приготовить идеальный сочный стейк на ужин: делимся простыми секретами

Приготовление сочного стейка – это настоящее искусство. Для того, чтобы мясо было идеальное, нужно придерживаться особой технологии. В частности, очень важно протереть кусочек от лишней влаги.

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Идея приготовления идеального сочного стейка на ужин опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. В конце добавьте мясо и розмарин.

Как приготовить идеальный сочный стейк на ужин: делимся простыми секретами

Ингредиенты:

  • соль/перец
  • веточка розмарина
  • масло - 10 г
  • оливковое масло - 10 мл.

Способ приготовления:

Как приготовить идеальный сочный стейк на ужин: делимся простыми секретами

1. Отрезаем или вынимаем из упаковки необходимый кусочек мяса.

2. Протираем сухой салфеткой от лишней влаги.

Как приготовить идеальный сочный стейк на ужин: делимся простыми секретами

3. Добавляем соль.

4. Поливаем небольшим количеством оливкового масла.

Как приготовить идеальный сочный стейк на ужин: делимся простыми секретами

5. Добавляем перец.

6. Отправляем жариться на сковородку. Можно это делать в аэрогриле – там мясо получается еще сочнее.

7. Уже на готовое мясо выложить кусочек сливочного масла и веточку розмарина.

Важные моменты в приготовлении стейков

Как приготовить идеальный сочный стейк на ужин: делимся простыми секретами

1. Мясо должно быть комнатной температуры перед приготовлением.

2. В виде специй достаточно соли и перца, но можно добавить чеснок, розмарин, тимьян.

3. Поверхность сковородки или гриля должна быть очень горячей для создания корочки.

4. Не переворачивайте стейк часто (раз в 2-3 минуты).

Как приготовить идеальный сочный стейк на ужин: делимся простыми секретами

5. Для корочки добавляйте сливочное масло и чеснок в конце приготовления.

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