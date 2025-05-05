Приготовление сочного стейка – это настоящее искусство. Для того, чтобы мясо было идеальное, нужно придерживаться особой технологии. В частности, очень важно протереть кусочек от лишней влаги.

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Идея приготовления идеального сочного стейка на ужин опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. В конце добавьте мясо и розмарин.

Ингредиенты:

соль/перец

веточка розмарина

масло - 10 г

оливковое масло - 10 мл.

Способ приготовления:

1. Отрезаем или вынимаем из упаковки необходимый кусочек мяса.

2. Протираем сухой салфеткой от лишней влаги.

3. Добавляем соль.

4. Поливаем небольшим количеством оливкового масла.

5. Добавляем перец.

6. Отправляем жариться на сковородку. Можно это делать в аэрогриле – там мясо получается еще сочнее.

7. Уже на готовое мясо выложить кусочек сливочного масла и веточку розмарина.

Важные моменты в приготовлении стейков

1. Мясо должно быть комнатной температуры перед приготовлением.

2. В виде специй достаточно соли и перца, но можно добавить чеснок, розмарин, тимьян.

3. Поверхность сковородки или гриля должна быть очень горячей для создания корочки.

4. Не переворачивайте стейк часто (раз в 2-3 минуты).

5. Для корочки добавляйте сливочное масло и чеснок в конце приготовления.

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